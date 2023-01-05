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羽球排名賽／心態崩完重建 李佳豪甩開父親枷鎖

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
李佳豪（左）和李謀周是國內羽球界著名父子檔。圖／中華羽球協會提供
李佳豪（左）和李謀周是國內羽球界著名父子檔。圖／中華羽球協會提供

出身羽球世家、17歲成為首位在青少年排名「世界球王」，我國羽球男單好手李佳豪一度背負許多枷鎖，國內排名賽反而放不開手腳，連3次排名賽都從會外賽打起，不過心態「崩」完重建，今天112年全國第一次排名賽他直落2拍下土銀好手林俊易，重返排名賽4強行列。

李佳豪父親李謀周曾是土地銀行羽球隊總教練，現擔任中租教練，母親陳曉莉是拿過全國冠軍的女單好手，姊姊李佳馨也是國手常客，李佳豪從小就備受矚目，他也曾打下亞青賽銀牌，2017年更成為台灣史上第一位青少年世界第一。

109年兩場排名賽，李佳豪都打進最終戰，留下1冠1亞後，隔年第二次排名賽會內首輪就出局，去年兩次排名賽更都是會外賽就止步，今年總算突破，從會外賽一路闖關，會內賽再接連擊敗亞柏楊智傑和土銀林俊易，重返最終4強。

連3次從會外賽打起，李佳豪坦言國內出賽「包袱」反而比國際賽多，打得綁手綁腳，且大部分都是熟悉對手，容易想太多反而影響身手，「是心態和想法改變，都在會外那麼久了，輸也沒關係，就先1分、1分做到最好，這樣不論結果都不會遺憾。」

球團從土銀、亞柏到現在中租一份子，李佳豪今天在場上出賽，臨場教練就是爸爸李謀周，李佳豪笑說，去年從轉到中租後，和父親交流更多，「我們看的東西不同，難免意見不同，會有衝突，但現在都會討論溝通，怎麼朝更好的方向去走。」

23歲的李佳豪終極目標是站上奧運殿堂，今年倒是沒特別成績設定，去年曾在匈牙利打下林俊易奪冠的他說，盼今年每個環節都能做好，和幾名年輕好手一起衝擊世界。

中租李佳豪重返排名賽4強。圖／中華羽球協會提供
中租李佳豪重返排名賽4強。圖／中華羽球協會提供
李佳豪（左）和李謀周是國內羽球界著名父子檔。圖／中華羽球協會提供
李佳豪（左）和李謀周是國內羽球界著名父子檔。圖／中華羽球協會提供

李佳豪 林俊易 羽球

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