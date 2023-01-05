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足球／禁賽兩場還是得還 C羅今無法出賽首秀將等到21日

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
C羅得服完禁賽才能出賽，轉戰沙烏地首秀將等到21日。 法新社
C羅得服完禁賽才能出賽，轉戰沙烏地首秀將等到21日。 法新社

葡萄牙足球巨星C羅納度（Cristiano Ronaldo）在近日轉戰沙烏地阿拉伯聯賽艾納斯俱樂部，並在日前舉行了盛大的加盟歡迎儀式，儘管今天晚間艾納斯就將出戰阿爾泰，不過這場比賽C羅已確定無法上陣，原因是他仍必須執行日前英國足協對於他處以2場的禁賽處分。

C羅在近日宣布轉戰亞洲賽場加盟沙國聯賽艾納斯，成為近期足壇最火熱的話題，在舉行完盛大的加盟儀式與記者會後，C羅何時能夠上陣也成為各界關注焦點。

而根據艾納斯的賽程安排，今天他們就將出戰阿爾泰，而該場比賽也已經賣出約2萬8000張門票，不過由於C羅在轉會到艾納斯前，遭到英國足協處以2場禁賽的處分尚未執行，依照國際足總規定，必須在C羅轉戰新東家後繼續執行，也代表艾納斯的近兩場比賽，球迷仍將無法見到C羅上場的英姿。

而C羅的禁賽令來自於今年4月他在曼聯的客場比賽中，因為在離開球場時摔壞了一名小球迷的手機，引發該名小球迷母親的不滿，儘管事後C羅公開致歉並邀請該名小球迷再度進場觀賽，但仍遭到拒絕，最終他也在11月23日被英國足協處以禁賽2場以及罰款5萬英鎊的處分，不過在那之後C羅也轉會到艾納斯，依照規定將在新東家繼續執行禁賽令。

在禁賽令未解的情況下，也代表C羅今天晚間出戰阿爾泰，以及15日出戰沙巴柏的賽事都將無法出賽，最快必須等到21日對決伊蒂法克之戰才能登場，不過也有英國媒體指出，巴黎聖日爾曼有望在1月19日與艾納斯進行國際友誼賽，屆時已經解除禁賽令的C羅不僅有望登場，還可能與梅西（Lionel Messi）對陣。

C羅 梅西 Cristiano Ronaldo

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