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足球／C羅新東家記者會惹尷尬 誤將沙烏地阿拉伯講成南非
葡萄牙足球巨星「C羅」羅納度（Cristiano Ronaldo）昨天在新東家沙烏地阿拉伯足球隊艾納斯（Al Nassr）的記者會上，誤將沙國講成南非，其口誤引發熱議。
法新社及英國廣播公司（BBC）等媒體報導，C羅在沙烏地召開首場記者會時告訴媒體：「來到南非不會是我的生涯終點。這就是我想改變的原因，老實說我真的不擔心人們怎麼說。」
對此，南非新聞網站Phakaaathi足球運動編輯馬克（Jonty Mark）評論說，沙烏地及南非有一樣的起首字母，但C羅在首場記者會無法說出正確的國家，這非常奇怪。
推特網友@NVMakhanye則揶揄說：「你不需要知道該國的名字就可以賺到2億歐元（據報導C羅加入艾納斯的年薪）…總之，歡迎來到南非，C羅。」
不過，阿拉伯世界大多數推特用戶並不計較C羅的口誤。網友@alasiri_555以阿拉伯語表示：「這沒有什麼不對。每個人都會犯錯。」
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