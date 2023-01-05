自行車／台北到高雄的18小時旅程 差點就要放棄

身為運動人還是不要說什麼絕對不可能，通常打臉得又快又急讓你猝不及防。2022年初，不知道哪根筋不對勁，突然覺得應該要趁還有點體能的多完成一些不一樣的事情也受到了一些YTB的影片影響在還沒有騎超過100K的時候就開口說想在今年挑戰北高辣個當初剛接觸公路車的我還說過才不要去北高雙塔呢！！立馬就狠狠地被打臉，還是被自己打臉的於是乎，我們就這麼揪了一團兩車的奇妙旅程（？其實自己的公路車騎乘經驗很少，特別是長途騎乘開始練車也都只是為了應付二鐵賽事的4-50KM從摔車過後也鮮少有實際上路的經驗（沒錯！我都躲在河濱騎騎車）。

為了讓自己有更多騎乘的經驗，陸續的也參加好幾場單車賽事輪壩西濱、美利達環彰、紫南宮環線等等透過實際上場來逼迫自己去習慣路上騎乘的感受中間還穿插了幾場跑步或二鐵的賽事甚至每個有空檔的周末就自助角板山、咖啡公路、經石門水庫到新竹等雖然習慣了騎乘，但一直沒有真正的長途練習過（約莫都只有百Ｋ附近）自己的理想是至少練到目標賽事的5-60％距離賽前兩周一直處在微焦慮狀態（畢竟才騎過100初頭）但自己挖的坑還是要自己跳下去。

賽前一天

還沒有到會場就先遇到大難題，睡不著雖然已經聽前輩的話，前一天最好是請假在家好好休息。早上整理好了行李之後，就一直躺著想逼自己睡著，但怎麼睡怎麼想補眠，大概也就只睡到1-2個小時。約莫在下午5-6點的時候，我就沒辦法再睡回去，只好慢慢整理換個衣服就準備出門的東西。

上了保母車到了廖添丁廟，才終於有真的要開始的實感，興奮緊張害怕已經分不出來了！

賽事當天

排隊準備通過拱門，在漫長的人龍中更多的是興奮跟緊張。

對於這場戰鬥沒有太多的想像，也想像不到，但我只想著希望能好好的騎到高雄。

八里＞新竹

首次參加的我也是首次夜騎，我怕車怕側風怕路況。不過歸功於先前參加賽事的經驗，到新竹前的路還算是順遂雖然不擅長爬坡，上個橋也掉個速就想著後面的路還長，能夠順順的推上去就沒有問題。

新竹＞鹿港

默默地推到傳說中的後龍坡，由於經過一段在修繕狹窄的路線，那段路線騎得蠻焦慮的，自知自己的速度不快，偏偏在那比拱門還窄的路段我也讓不開，騎到壓力山大到真的後龍坡的時候，其實沒有想像中那麼可怕，雖然是有感受到爬坡的實感，但降檔之後沒有到爬得很辛苦，順順的也就這麼上去原來在經歷咖啡公路之後，就算爬坡沒有速度，也已經可以爬得上去了啊！不過那段可怕的是下坡路線，沒有路燈真的是嚇爆啊。到了台中之後被520的小夥伴追上，看到了陽光之後我也開始撐不住，精神的部分騎往鹿港的路上眼睛一直快要閉起來。明明腳還沒有到極限，卻怎麼樣也踩不動了。

情緒跟口氣也開始不好了起來，在過第二個檢錄點之後真的受不了，去保母車補眠了一下。瞇過約莫15分鐘，雖然有那麼一點想就這樣搭車到高雄算了，掙扎了一下還是繼續後半段的路。

鹿港＞高雄

不得不說，睡了一下真的有差，雖然不是神力爆發可以飆多快，但是可以踩到原先預定的目標速度了，想著下一個補給點努力的奔馳到了布袋附近後覺得熟悉，啊這不就是二鐵賽的場地嗎？看到熟悉的路線覺得莫名的開心，代表我又離終點越來越近了但這時候居然下起了大雨，啊我才剛把風衣丟回車上！！！本來就想找超商休息買肥宅水的我，更有理由躲進超商避雨一下雖然我快要冷死了，腿的疲憊感開始浮現，風大雨大的也讓我踩不起來熱不起來。還好到了南鯤鯓之後雨就稍微小了，經過最後一個檢錄點終於可以倒數惹。跟台南的小夥伴點好私補的豆花，在南鯤鯓迅速的拍了紀念照（原本不想拍，後來想想不一定有下一次）。

想著豆花開始倒數車錶的里程，看見我們家小夥伴的時候真的要哭了。除了是終於有豆花之外，看到她代表快要可以下班了。

吃著豆花開始閒聊最後的里程，從布袋前就在計算，再50公里有豆花，再20公里有牛肉湯，再40公里就可以下班了。將所有里程拆分後心情就好很多了。下一站目標就是旗哥牛肉湯，在這段挑戰的後半段，只能依靠這些心靈補給支撐著。意志力不知道是真的餓爆還是累到，覺得牛肉湯真的好好喝，好喝到不想走了。最後的40公里其實騎得很煎熬，平常在台北不過就一隻小海馬的路程，放在台南高雄的路上卻無比的遙遠。沿路的倒數沿路的踩，在經過終點的煞那我都快要哭出來了，我終於騎到了高雄了。

雖然我的名字牌被誤拿的時候，我真的帶著哭音去找工作人員解決（事後會寄給我），但看到證書跟台灣獎盃真的只有覺得終於啊，是說這是我難得到終點完全不想拍照，還好我家男人說要去找會場背板，才有最後的完賽照片（是說整路有提到要拍照的難得都不是我 ）。

回到飯店看到有浴缸，整個大興奮泡完了澡，只剩下負責叫外送的功能，什麼事也不想做。

你說北高難嗎？當然難啊！比起體能的需求，最難的是睡眠不夠精神的問題，但我這個單車小廢廢居然也完成當初我覺得不可能參加的北高360，果然運動人還是不要把話說得太死。這趟也辛苦黃先生全程陪騎了，雖然過程中我們都冒了些情緒出來，不過在補眠之後一切都好多了。沿路開始靠著分段的心靈補給前進（？對我來說，可以睡得少，但不能不睡。這次完全證實了這件事情超過6小時的賽事，真的只能靠意志力在撐著。雖然到了台中就想要上車棄賽坐回終點，還是很感謝瞇了一下，還是願意繼續騎乘的自己。我很清楚自己的訓練量跟經驗著實不夠應付，所以特別感謝那些開口願意陪伴的捧U，感謝老天爺給我的初次北高一個好天氣。

當初覺得騎完再也不騎車了吧！賽後不到一個月又腦波弱的踏入下一個坑，又是另一個故事了。

賽後檢討

經歷過這次的經驗，睡眠絕對超級重要，尤其對我這種夜貓子跟作息規律（？的人來說，賽前一兩天調整作息是沒有太多用途的。不過大部分人還是有工作要做，對於這個我想就只能盡力，或是沒有特別要拚搏成績的話，可以考慮規劃中途小瞇，對我來說中間那個瞇15分鐘差異蠻多的。然後補給吃起來，單車跟跑步的差異最大來說，我可以多補很多固體食物，這種長距離賽事後段幾乎都是倚靠著意志力，我就是如此得靠切分距離跟補給點，一路踩踏過去的經歷這些會覺得後悔嗎？老實說並不會，畢竟通過終點的那個成就感無法比擬。但會想要再騎一次嗎？我不說死，但先不用了謝謝XD