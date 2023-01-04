足球／內馬爾未出席比利葬禮被罵翻 巴西媒體：他有義務回來

巴西球王比利（Pele）上週逝世，近日在巴西舉行告別式，巴西總統魯拉（Luiz Inacio Lula da Silva）、國際足總（FIFA）主席英凡提諾（Gianni Infantino）等重要人士皆出席，不過身為當今巴西足壇第一人內馬爾（Neymar）卻未現身，因此遭受巴西輿論抨擊。

比利上週在醫院病逝，享壽82歲，同樣出身聖保羅Santos俱樂部的內馬爾也第一時間表達不捨，發文寫道，「比利改變一切，他將足球轉化為藝術、娛樂，給予窮人、黑人發聲的機會，更重要的是讓巴西被看見。」

不過內馬爾卻未出席比利的告別式，僅由父親代為出席，引發巴西國內輿論的不滿，其中巴西節目「Brasil Urgente」主持人達特納（José Luiz Datena）更表示，「內馬爾有義務回巴西跟比利告別。」

達特納表示，「內馬爾可能需要巴黎聖日耳曼（PSG）的同意才能回巴西參加喪禮，但他以前多次向球隊請假參加派對，為什麼這次不能向球隊請假參加喪禮？他身為一名巴西球員，有義務親自來向比利告別，這對巴西足球很重要。」