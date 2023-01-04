足球／C羅將沙烏地阿拉伯說成南非 網調侃：上場前就被解雇
葡萄牙巨星C.羅納度（Cristiano Ronaldo）以超過2億歐元（約65.5億台幣）鉅約加盟沙烏地阿拉伯球隊艾納斯（Al Nassr），不料他在加盟記者會竟發生口誤，表示自己很開心「來到南非」。
C羅在記者會上強調，「我有收到來自歐洲、巴西、澳洲、美國及葡萄牙的合約報價，但最終選擇來到艾納斯，因為想給這個國家和足球一個不同的視角」。
不過記者會上卻出現意外插曲，C羅一度表示：「這裡的足球不一樣，對我來說，來到『南非』不代表我的職業生涯即將結束。」
C羅將「沙烏地阿拉伯（Saudi Arabia）」說成「南非（South Africa）」，對此國外網友紛紛留言調侃，「他甚至不知道自己在哪」、「他在上場前就要被解雇了」、「沙烏地阿拉伯給他2億歐元為南非打廣告」。
Cristiano Ronaldo accidentally said he was playing in South Africa 😅pic.twitter.com/2wjlh5giQ5— SPORTbible (@sportbible) 2023年1月3日
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