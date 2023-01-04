紐西蘭女網／拍落美洲聯軍 詹詠然挺進女雙4強
我國網球好手詹詠然今天在紐西蘭舉行的ASB經典賽女雙8強賽，與智利搭擋瓜拉琪（Alexa Guarachi），遭遇巴西馬丁斯（Ingrid Martins）／美國尼爾（Ingrid Neel），最終以6：3、6：4直落二晉級，挺進到4強賽，自2009年後再度闖進到此賽事4強。
屬WTA 250系列賽的ASB經典賽，在紐西蘭奧克蘭舉行，我國好手詹詠然這次與智利瓜拉琪搭擋出擊，在前天首輪賽事擊敗日澳組合日比野菜緒／詹德拉姆利亞（Olivia Tjandramulia）後，挺進到今天的8強賽。
詹詠然／瓜拉琪今天雖然在首盤首局就被對手率先破發，不過第二局回破發後，第8局再度攻破對手發球局，首盤以6：3率先拿下，第二盤兩人更是乘勝追擊，在第9局破發後，第10局更是輕鬆保發以6：4收下勝利與4強賽門票。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言