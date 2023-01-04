紐西蘭女網／拍落美洲聯軍 詹詠然挺進女雙4強

我國網球好手詹詠然今天在紐西蘭舉行的ASB經典賽女雙8強賽，與智利搭擋瓜拉琪（Alexa Guarachi），遭遇巴西馬丁斯（Ingrid Martins）／美國尼爾（Ingrid Neel），最終以6：3、6：4直落二晉級，挺進到4強賽，自2009年後再度闖進到此賽事4強。

屬WTA 250系列賽的ASB經典賽，在紐西蘭奧克蘭舉行，我國好手詹詠然這次與智利瓜拉琪搭擋出擊，在前天首輪賽事擊敗日澳組合日比野菜緒／詹德拉姆利亞（Olivia Tjandramulia）後，挺進到今天的8強賽。

詹詠然／瓜拉琪今天雖然在首盤首局就被對手率先破發，不過第二局回破發後，第8局再度攻破對手發球局，首盤以6：3率先拿下，第二盤兩人更是乘勝追擊，在第9局破發後，第10局更是輕鬆保發以6：4收下勝利與4強賽門票。