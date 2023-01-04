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NFL／水牛城比爾球員場上心臟驟停 家屬稱兩度急救仍危急

中央社／ 紐約4日綜合外電報導
NFL水牛城比爾的安全衛韓林3日在比賽進行時心臟驟停，目前仍在醫院接受治療，傳他倒下後曾兩度接受急救，目前情況依舊危急。 美聯社
NFL水牛城比爾的安全衛韓林3日在比賽進行時心臟驟停，目前仍在醫院接受治療，傳他倒下後曾兩度接受急救，目前情況依舊危急。 美聯社

NFL水牛城比爾的安全衛韓林3日在比賽進行時心臟驟停，目前仍在醫院接受治療，傳他倒下後曾兩度接受急救，目前情況依舊危急。至於比賽會不會擇期打完，目前仍沒定案。

職業美式足球聯盟NFL表示，那場水牛城比爾（Buffalo Bills）與辛辛那提孟加拉虎（CincinnatiBengals）的比賽，不會在本週進行。

24歲的韓林（Damar Hamlin）是在比賽第1節剩下5分58秒時，將孟加拉虎的希金斯（Tee Higgins）擒抱在地，他在起身後不久，卻直挺挺往後倒在地上。

醫護人員當時隨即在場上為韓林急救30分鐘，並恢復了他的心跳，之後他被救護車載到醫院。兩隊球員為此擔心落淚，現場和電視前的觀眾也都目睹了這駭人的一幕。

韓林倒下之際，孟加拉虎以7比3領先比爾，比賽經NFL聯盟及球員工會同意後延賽。

比爾透過聲明說：「韓林昨晚在加護病房度過，目前還住在辛辛那提大學醫學中心（University ofCincinnati Medical Center），情況依舊危急。 」

「我們要對目前為止收到的眾多支持，表達欣慰及感謝之意。」

NFL宣布，那場比爾與孟加拉虎之戰不會在這週打完，也不保證會讓它打完，並稱下週例行賽最後一週的賽事將會如期進行。

NFL在聲明中說：「我們尚未決定是否在稍晚讓比賽打完，聯盟也仍未更動例行賽第18週的賽程。」

這意味著目前戰績12勝3敗的比爾，將於8日對上8勝8敗的新英格蘭愛國者（New England Patriots），那場比賽攸關季後賽資格及種子序。

一名身分被美國有線電視新聞網（CNN）、體育電視頻道ESPN、水牛城地方電視台WIVB證實是韓林家屬的男子表示，韓林接受了兩次急救，一次是在場上，另一次是在抵達醫院時。

他說：「看到韓林變成這樣，真的令人心碎。我們都哭了，我這輩子從沒哭得那麼慘。聽到韓林在場上死了一次，然後又被救回來，真是很大的衝擊。」

WIVB報導，那名韓林的家屬表示，韓林從必須完全倚賴供氧，進步到僅需50%的供氧，這意味著他的呼吸能力變好了。

NFL球員工會藉由推特，將心理健康及諮詢訊息發給所有球員。

球員工會的聲明說：「我們持續與球隊、NFL保持聯繫，確保比爾和孟加拉虎的球員能在此刻獲得一切所需的幫助和支持。」

水牛城比爾 NFL 愛國者

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