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足球／巴西總統魯拉參加比利告別式：沒有人能與他相提並論

中央社／ 聖保羅3日專電
巴西總統魯拉（Luiz Inacio Lula da Silva）今天上午搭乘直升機抵達維拿貝明洛球場，向足壇偉人比利致敬。圖為魯拉向比利家屬表示哀悼。 美聯社
巴西總統魯拉（Luiz Inacio Lula da Silva）今天上午搭乘直升機抵達維拿貝明洛球場，向足壇偉人比利致敬。圖為魯拉向比利家屬表示哀悼。 美聯社

巴西總統魯拉偕第一夫人姜嘉今天上午抵達聖保羅沿海城市桑托斯，參加球王比利（Pelé）的告別式。這是魯拉上任後在首都巴西利亞以外的第一個行程。

魯拉（Luiz Inácio Lula da Silva）與姜嘉（Janja Lula da Silva）搭乘直升機於上午9時許降落在桑托斯葡萄牙足球球會（PortuguesaSantista）球場烏爾里科莫爾薩（Ulrico Mursa），距離舉行告別式的桑托斯足球球會（Santos）維拿貝明洛球場（Vila Belmiro）約500公尺，然後乘專車前往維拿貝明洛球場。

比利的家屬等到魯拉抵達告別儀式現場後，才由桑托斯的托尼尤（Toninho）和夏維爾（Xavier）兩位神父主持殯葬彌撒。桑托斯市長桑托斯（RogégioSantos）、港口和機場部長佛朗薩（MarcioFrança）和多位地方官員也出席儀式。

魯拉在告別儀式中擁抱比利的家人，上午9時30分左右和第一夫人離開會場。

魯拉接受桑托斯電視台（Santos TV）訪問時說，比利是一個很特別的人，一直以平常心看待一切，從來沒有被自己耀眼的光芒遮蔽視野，無論是面對已故英女王伊麗莎白二世、獲獎，還是和一個孩子說話，他的態度都是不亢不卑，沒有人能與比利相提並論。

魯拉還希望有人能製作一部關於比利的紀錄片，讓比利的事蹟被世代傳頌。

元旦魯拉在巴西國會宣誓就任總統之前，參議院議長巴奇哥（Rodrigo Pacheco）曾要求默哀一分鐘，緬懷球王比利的豐功偉業。

比利辭世後，魯拉在社群媒體發文：「我比年輕的巴西人幸運，曾親眼見過比利在球場上的英姿，只要球到了他的腳上，就一定會有特別的表現，最後射門成功。今天比利離我們而去，和其他傳奇球星在天上作伴，但我們可以肯定的是，從來沒有一位像他這樣的10號球員。謝謝你，比利。」

比利因治療結腸癌在聖保羅愛因斯坦醫院（AlbertEinstein）住院治療，但癌症惡化導致多重器官衰竭，2022年12月29日辭世。

比利的告別式從昨天上午10時開始，他的靈柩停放在其生前效力最久的球隊桑托斯足球球會球場維拿貝明洛供民眾瞻仰24小時後，今天在桑托斯市區繞行，途經比利生母、已經100歲的希葉斯特太太（Celeste）居住的地方，最後在普世紀念公墓（MemorialNecrópole Ecumênica）下葬。

比利 保羅 光芒

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