自行車／彰化經典百K報名秒殺 主辦單位提醒勤加鍛鍊

將於4月8日舉辦的第13屆「2023美利達‧兆豐銀行 彰化經典百K」單車自我挑戰活動，12月30日在開放報名不到一小時之內，限量5千人即告額滿秒殺，在眾多的扼腕聲當中，成為單車界2023跨年之際網路上熱議的話題。

「彰化經典百K」每年都不惜成本，投入大量的人、物、力資源，以維護活動的安全與品質，因此活動備受車友肯定，堪稱國內口碑最好的朝聖級單車自我挑戰活動，只是今年報名的秒殺盛況似乎更甚以往，令主辦單位同感意外。

對此，13年來發起贊助舉辦本活動的美利達自行車副總經理鄭文祥說：「非常感謝車友對此活動這麼熱情的擁抱，但活動這麼搶手造成很多車友報不到名也深表歉意。」為了維護活動品質，限額報名實為情非得已，主辦單位正思考研議未來應如何應對調整。

「2023美利達‧兆豐銀行 彰化經典百K」活動為非競賽性質的單車自我挑戰活動，預定騎乘路線總長約112公里，包含每年必騎的八卦山脈139線等經典路段。本活動除了彰化縣、南投縣政府與交通部觀光局參山國家風景區管理處的公部門指導協助之外，還有冠名贊助的MEGA BANK兆豐銀行，以及MAXXIS瑪吉斯輪胎、VELO維樂座墊、泰山食品等在地企業的長期贊助，以及許多熱情協辦交維的地方單車車隊等，成為落實活動品質、安全維護的最佳後盾。

回應車友超乎預期的報名盛況，「2023美利達‧兆豐銀行 彰化經典百K」活動籌辦單位將秉持戰戰兢兢的態度，做好最完善的活動準備。此外，大會也提醒順利報名的幸運車友們，本活動為超過3小時連續高強度的騎乘，所以一定要勤加鍛鍊，以利4月8日活動日能夠順利完騎。