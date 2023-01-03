羽球／國際賽開眼界 合庫賴柏佑、蔡富丞許更高殿堂

經過2022年國際賽的洗禮，合庫西苑高中選手賴柏佑、蔡富丞再合體，上個月兩人在全國高中盃奪下男雙金牌，今登場2023年第一次全國羽球排名賽，放開心情來打，早上以21：11、15：21、21：15擊敗亞柏國體大組合，下午再以21：13、21：18直落二闖進明天會內賽。

就讀高二的兩人從國一搭檔至今五年，蔡富丞透露，過去自己因為打球比較沒力，常常做球趨前，後排攻擊就交給賴柏佑，「但現在我們兩個沒有明顯分別了，不管誰在前面或後面，都有一套得分的方式。」兩人默契越來越好，也因為挑戰國際，各自有所成長。

去年兩人一同征戰拉脫維亞未來系列賽，拍下金牌，法國站奪得銀牌。到了年底兩人暫時換搭檔挑戰U17及U19，上個月賴柏佑奪得亞青U17男雙金牌、混雙銅牌，蔡富丞則在十月的世青團體賽收下銀牌。

暌違已久的國際賽讓兩人不只興奮，也把握機會向世界學習，蔡富丞就表示，碰上的印尼選手，無論接發球、搶網速度或競爭意識都更好，帶動他的速度，是自己明顯感覺到的進步。賴柏佑也從不同對手身上磨練自己應變的能力。

「不只技術、肌力、經驗累積，他們心態上也更沈穩一點。」合庫教練李維仁表示，看見他們在場上危機處理方面進步很多，只是偶爾會因為太過求好心切變得有點緊繃，這時候就在場邊提醒他們不要「衝過頭」。

不過談到心態，賴柏佑坦言，打排名賽常常贏球都是打滿三局的情況，有時候先拿下第一局打出氣勢後，心態會稍微鬆懈，算是弱點。但今天下午交手土銀組合，改善這個狀況，順利以直落二晉級會內賽。

作為合庫銀行羽球隊重點栽培的選手，賴柏佑、蔡富丞也自許再進步，比賽要往前面輪次去拼，當成績、積分越來越好，才能挑戰更高層級的賽事。教練李維仁則強調，除了國內的賽事以外，也會在疫情逐漸解封之際，多安排與國外選手交流比賽，期待藉由國外的不同打法，協助他們持續有好表現。