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網球／2023年重新出發 英國甜心設定3目標

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
英國網球甜心瑞度卡努（Emma Raducanu）展望2023年，設下新年的三個目標，法新社
英國網球甜心瑞度卡努（Emma Raducanu）展望2023年，設下新年的三個目標，法新社

英國網球甜心瑞度卡努（Emma Raducanu）2021年在美網寫下灰姑娘奪冠驚奇，但去年沒能複製佳績，今年重新出發，今天在奧克蘭演出逆轉勝的她許下新年新希望，盼全新賽季能保持健康，在球場上無懼出擊。

去年美網衛冕失利的瑞度卡努，受腕傷困擾，去年10月後就沒再出賽，今天新賽季首勝也拿得有些驚險，首盤讓出下才以4：6、6：4、6：2逆轉捷克17歲對手弗魯維爾托娃（Linda Fruhvirtova）。

在前往南半球前，瑞度卡努上月曾在阿杜達比邀請賽亮相，之後在新加坡訓練才前往紐西蘭。目前世界排名78的她希望2023年能穩紮穩打，和新的德國教練薩克斯（Sebastian Sachs）一步步重返高峰；她現在也和曾和「英國希望」墨瑞（Andy Murray）合作的訓練員格林（Jez Green）合作，藉由團隊新成員的豐富經驗幫助自己開發更多潛能。

「今年目標是保持健康，很期待能努力訓練，因為我現在對有什麼可以期待有更多想法，所以不會任人宰割」。瑞度卡努務實說，若是明確目標，希望能打下一座冠軍，第三就是能無所畏懼地打球，「就是不用去考慮後果，勇往直前」。

瑞度卡努 美網 格林

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