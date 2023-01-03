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高球／美國名人賽搞烏龍 「史托林茲」喜收邀請函

中央社／ 亞特蘭大2日綜合外電報導
史托林茲。 法新社
史托林茲。 法新社

美國高球好手史托林茲（Scott Stallings）今年會晚點才收到美國名人賽（Masters）的邀請函，因為那份郵包，被誤寄到了1名同名同姓的男子家中。

路透社報導，史托林茲（高球選手）說，他「每天5次」查看信箱，期待收到綠色信封的邀請函，但他盼來的，卻是另一位「史托林茲」透過社群媒體發給他的訊息。

這名男子（素人）寫道：「嗨史考特，我也叫史考特．史托林茲（Scott Stallings），來自喬治亞州。」

「我太太也叫珍妮佛！今天我收到名人賽透過聯邦快遞（FedEx）寄給我的邀請函，請我去參加2023年4月6日至9日的名人賽。我百分之百確定這不是寄給我的，我是有打球，但是！哇喔！我水準跟你差遠了。」

「這個包裹裡面有參加比賽需要的一切東西，我想，是因為我們的姓名、太太的姓名還有地理位置，所以搞混了。」

後來那名男子張貼1段影片，假裝很失望地把邀請函寄給這位職業高球選手。

37歲的史托林茲目前世界排名54，他曾3度贏得美國男子職業高爾夫巡迴賽（PGA Tour），最近1次拿冠軍是2014年的農保公開賽（Farmers InsuranceOpen）。

他在名人賽比賽場地奧古斯塔國家高球俱樂部（Augusta National）最好的成績，是2012年的並列第7。

史考特 高爾夫 喬治

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