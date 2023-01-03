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網球／挑戰澳網第10冠有譜 約克維奇奪重返澳洲首勝

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導

去年因新冠肺炎疫情無法參加澳洲網球公開賽，塞爾維亞網球名將約克維奇（Novak Djokovic）相隔一年重返澳洲受到熱烈歡迎，今天他在阿得雷德公開賽更迎接暌違多時的澳洲單打勝利，只花74分鐘就以6：3、6：2拍下法國對手萊斯蒂安（Constant Lestienne），展現挑戰第10座澳網金盃的身手。

賽前和賽後都受到球迷掌聲、歡呼的小約說：「對第一場比賽來說，我沒什麼好抱怨了，打得非常好。」

小約提到，今天才是第一次和萊斯蒂安交手，對手沒出現太多失誤，且會緩解對手速度，發球有些狡猾，第一盤前6局打得十分激烈，「但當我第一盤3：2破發成功，我感覺我能力提高兩個層級，接下來的比賽都打出真的很棒的內容。」

小約去年因沒接種新冠肺炎疫苗，違反澳洲防疫規定，人已到了墨爾本卻被遣返出境，今天比賽是他2021年後首度在澳洲進行單打賽程；他原本被規定3年內不得再申請簽證，不過澳洲的防疫規定鬆綁下，這項禁令也在去年11月解除，讓小約有機會繼續爭取澳網金盃。

今年澳網將於16日到29日舉行，小約若能奪下個人第10冠，大滿貫數也將追上目前以22座暫居首位的「西班牙蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）。

澳網 Novak Djokovic 納達爾

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