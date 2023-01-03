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NFL／球員比賽中突倒地情況危急 隊友球迷淚潰堤

中央社／ 辛辛那提2日綜合外電報導
韓林（DamarHamlin）在比賽中倒地。 美聯社
韓林（DamarHamlin）在比賽中倒地。 美聯社

NFL水牛城比爾客場挑戰辛辛那提孟加拉虎一役，韓林（Damar Hamlin）在比賽中倒地，並在接受心肺復甦術（CPR）後，被用救護車從場上載往醫院，目前情況危急。

24歲的安全衛（safety）韓林在今天比賽第1節剩下5分58秒時，將孟加拉虎的希金斯（Tee Higgins）擒抱在地，他在自己起身後不久，卻又直挺挺往後倒在地上。

比賽因此暫停，醫護人員也立即進場為韓林急救，兩隊的球員則在場上單膝下跪為他祈禱，職業美式足球聯盟NFL也在稍後宣布將比賽延期。

韓林在當地時間晚上9時25分被送到醫院，兩隊球員也回到休息室，有些人的淚水忍不住潰堤。

NFL總裁古戴爾（Roger Goodell）在聲明中說：「韓林在倒下後，立即獲得球隊、獨立醫療人員、地方醫護人員的處置。」

「他之後被送到當地的醫院，目前情況危急。」

「我們的心與韓林及水牛城比爾同在，未來在情況許可下，我們會持續提供更多相關訊息。」

韓林倒下後，他的家人從看台進到球場陪在他身邊，並跟他到辛辛那提大學醫學中心（University ofCincinnati Medical Center）。當地媒體表示，兩隊的球迷不分你我，都到醫院門口等待進一步消息，有些人手上還拿著蠟燭。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，水牛城比爾在聲明中指出，韓林在出戰辛辛那提孟加拉虎的比賽中發生撞擊而心臟驟停，他在場中恢復心跳，被送往辛辛那提大學醫學中心接受進一步檢測和治療，情況仍危急。

目前還不確定兩隊的比賽何時才會重新開打。

NFL球員工會表示，韓林的健康是第一要務。

球員工會說：「我們持續和兩隊及NFL聯繫，此刻最重要的是韓林的健康福祉。」

紐約州州長侯可（Kathy Hochul）也對韓林表了關切。她在推特（Twitter）上寫說：「我們的心與他的家人、他所愛的人，及整個水牛城比爾大家庭同在。」

韓林倒下時，孟加拉虎7比3領先，球場也變得鴉雀無聲，大家也很快知道情況十分嚴重。

許多球迷當場哭了，也有人呆坐在座位上，一直到比賽確定延賽為止。

球員和教練都沒有參加記者會。

韓林是賓夕法尼亞州人，大學時在匹茲堡（Pittsburgh）打球，並在2021年NFL選秀會上，被比爾以第6輪、總順位第212位選上。

水牛城比爾 NFL 辛辛那提孟加拉虎

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