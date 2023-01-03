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足球／淪落赴沙烏地撈錢 C羅足壇頂尖前鋒地位不再

中央社／ 倫敦2日綜合外電報導
C羅抵達利雅德。 法新社
C羅抵達利雅德。 法新社

葡萄牙足球巨星「C羅」羅納度接連被歐洲豪門球隊賞吃閉門羹後，今天將正式加盟沙烏地阿拉伯球隊艾納斯。這位曾讓人聞風喪膽的前鋒迅速跌落神壇，來到了英雄末路。

法新社報導，艾納斯（Al Nassr）今天將正式公布C羅加盟，據傳雙方簽下總額超過2億歐元、到2025年的合約。

但這位37歲球星現在只能靠往日榮光搏版面，前方等著他的財富和球迷熱度，似乎和隕落的地位有著極大落差。

對C羅而言，被迫在沙烏地這個足壇如死水的地方結束輝煌職業生涯，不啻是對他過去18個月黯淡表現最不留情的判決。

C羅在歷經痛苦的1年後來到沙烏地，曾5次贏得金球獎（Ballon D'Or）的他去年被葡萄牙國家隊貶至替補席，還慘遭英超曼聯冷凍。

與曼聯決裂後，盛傳切爾西（Chelsea）、拜仁慕尼黑（Bayern Munich）和拿坡里（Napoli）都曾接洽，但在傳言一個個無疾而終之後，曼聯認為這位貢獻日減、還公開表達對球隊不滿的球員已成高不可攀的奢侈品，遲不與年紀漸長的他續約。

C羅最後決定接受中東球隊豐厚合約，而不是為較小的歐洲球隊踢球，可見他也清楚知道，自己在足壇地位已大不如前。姆巴佩（Kylian Mbappe）、哈蘭德（Erling Haaland）、薩拉（Mohamed Salah）竄起，逐漸取代他的地位。

艾納斯歡迎C羅加盟時，盛讚這份「劃時代」的合約將「鼓舞未來世代」發揮實力。

但對過去20年深深為他球技著迷的廣大球迷而言，這位沙烏地版的超級巨星，已經離全盛時期很遠、很遠了。

C羅 曼聯 姆巴佩

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