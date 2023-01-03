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足球／艾納斯為C羅辦歡迎活動 特殊條款有望再踢歐冠

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
C羅今天抵達沙烏地。 美聯社
C羅今天抵達沙烏地。 美聯社

葡萄牙足球巨星C羅納度（Cristiano Ronaldo）昨天晚間在個人社群上上傳搭機影片，向球迷喊話「很快就能見到你們」，預計將在今天正式抵達沙烏地阿拉伯首都利雅德，儘管前往沙國聯賽踢球已成定數，但C羅也被爆出與艾納斯簽下的合約中附有特殊條款，將讓他有望再一次站上歐冠賽場。

C羅在2022年的最後一天正式官宣加盟沙國聯賽勁旅艾納斯，職業生涯將首度離開歐洲踏足到亞洲賽場，儘管這樣的動向並不被外界看好，不過今天C羅也在個人社群上上傳了搭機畫面，並微笑著向球迷喊話「很快就能見到你們」。

根據國外媒體報導，C羅預計在今天抵達沙國首都利雅德後，艾納斯將在當地時間下午四點為他舉行歡迎活動，能容納2萬5000人的艾納斯主場Mrsool Park，預計將會有上萬名球迷親眼見證C羅穿上全新的藍黃色7號球衣亮相，而包括艾納斯的總教練賈西亞（Rudi Garcia）、女友喬治娜（Georgina Rodriguez）和他的家人都將會出席這場盛會。

儘管C羅未來兩年都將為艾納斯，不過西班牙媒體「馬卡報」也在今天報導，C羅與艾納斯簽下的天價合約中，還附有一條特殊條款，那就是當同為沙烏地阿拉伯公共投資基金所擁有的英超球隊紐卡索聯如能踢進歐冠聯賽，C羅就將能被租借到紐卡索聯，並再一次站上歐冠舞台，C羅生涯至今已經5度奪下歐冠冠軍，另外還保有140顆進球、單季17顆進球等多項紀錄，而梅西目前則是以129顆進球緊追在後。

C羅受到沙烏地球迷歡迎。 美聯社
C羅受到沙烏地球迷歡迎。 美聯社

C羅 梅西 喬治

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