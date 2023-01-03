足球／沙烏地引頸企盼C羅來了！球隊將辦3萬人歡迎趴

在傳出確定以年薪2億歐元（約65.5億台幣）年薪加盟沙烏地阿拉伯艾納斯俱樂部之後，葡萄牙球星C羅（Cristiano Ronaldo）也馬上搭乘私人飛機前往沙烏地阿拉伯利雅德，面對著無數迎接他阿拉伯球迷，而球隊大手筆計劃舉辦一場3萬人的歡迎趴。

C羅抵達利雅德後先進行體檢，艾納斯隊將在有3萬個座位的主場體育場舉行一場盛大歡迎趴，讓他披上球隊戰袍亮相，車已銷售一空。

9度獲得沙國職業聯賽冠軍的艾納斯將此次簽約描述為「正在創造中的歷史」，並表示這將「激勵我們的聯盟、國家和子孫後代，男孩和女孩成為最好的自己」。C羅暫時與該隊合作至2025年，之前傳出艾納斯希望將人留至2030年並擔任沙烏地阿拉伯申辦世足賽大使，但日前也傳出葡萄牙也有意申辦下，這件事最終未能讓球隊如願，但還是與C羅達成加盟協議。

C羅不僅名氣還是夠響亮，在沙烏地阿拉伯引起一陣旋風，同時球隊也為他解套，讓他可以出借至歐洲球隊，也就是還是可以繼續參加歐冠盃聯賽，如此一來，C羅仍可保持在歐洲的名號，繼續與梅西、內馬爾等人競爭。目前出借的球隊很可能是英超紐卡索，因為兩隊都是沙烏地共同資金所投資，很可能讓這件事得以成行。

C羅抵達利雅德受到熱烈歡迎。 美聯社