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足球／國際足總主席呼籲 以「比利」命名體育場

中央社／ 聖保羅2日專電
國際足總主席呼籲，以「比利」命名體育場。 路透社
國際足總主席呼籲，以「比利」命名體育場。 路透社

國際足球總會主席英凡提諾今天抵達巴西球王比利的告別式，呼籲各國以比利的名字命名體育場，讓後世的人認識比利的重要性。

國際足球總會（FIFA）主席英凡提諾（GianniInfantino）今天抵達巴西聖保羅州沿海城市桑托斯（Santos）、比利生前效力最久的球隊桑托斯足球俱樂部球場維拿貝明洛（Vila Belmiro），參加巴西球王比利（Pelé）的告別式。

英凡提諾強調，比利對足球運動的重要性，表示將要求國際足總所有成員國至少命名一個體育場來紀念球王，讓孩子們知道比利對足球的重要性。

巴西足球總會（CBF）主席侯德里格斯（EdnaldoRodrigues）和南美足球總會（Conmebol）主席杜明奎（Alejandro Domínguez）也前往桑托斯足球俱樂部告別足球史上最偉大的球員。

侯德里格斯記得他13歲時第一次在球場上看到比利，但9歲就從收音機聽到比利的大名。當時桑托斯隊以3比1踢贏伊列烏斯隊（Ilhéus），比利踢進第3球時，全場球迷陷入瘋狂，在那一刻，就算不是為桑托斯隊加油的人也照樣歡呼。

比利生前的摯友、聯邦最高法院大法官孟迪斯（Gilmar Mendes）也在告別式上表示，比利是最後一位「活著的傳奇」，他是巴西最偉大的象徵和國際友誼大使，重要的是世人要認識到這一點。

比利因治療結腸癌在聖保羅愛因斯坦醫院（AlbertEinstein）住院治療，但癌症惡化導致多重器官衰竭，2022年12月29日辭世。

比利的告別式從今天上午10時開始，他的靈柩供民眾瞻仰24小時後，預定明天下葬。維拿貝明洛球場和周圍從昨天起就陸續湧現人潮，悼念隊伍長達2公里。

58歲的油漆工利馬（Emilio Carmo de Lima），昨天中午就從聖保羅市前往維拿貝明洛球場。利馬在7、8歲時看了一場比利的比賽，桑托斯和包梅拉斯（Palmeiras）以1比1踢平，比利和基爾（Ademir daGuia）各進一球。

利馬說，他去弔唁不僅是因為崇拜比利，也是為了紀念半年前去世的母親，她生前是桑托斯隊的死忠球迷。

70歲的退休女士桑托斯（Dalva Caetano dos Santos）住了50年的房子正對維拿貝明洛球場，以前經常去看球賽。她說比利辭世後，球場人來人往就像賽球日，比利是最棒的，可謂「前無古人，後無來者」，而今天的球員基本上都只是為錢踢球。

比利 保羅

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