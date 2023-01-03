網球／傳奇女選手娜拉提洛娃罹癌 即將展開治療
綽號「女金剛」的美國籍傳奇女網選手娜拉提洛娃透露，去年11月發現自己脖子有腫大的淋巴結，之後檢查診斷出罹患乳癌及喉癌，所幸都可以治療。
66歲的娜拉提洛娃（Martina Navratilova）今天告訴美國專業網球網站Tennis.com相關診斷結果，她罹患的乳癌及喉癌都是可以治療的。
她說道：「雙重打擊滿糟糕的，但是可以解決，我希望能有一個良好的結果。」
法新社報導，生涯贏得18座大滿貫賽女單金盃的娜拉提洛娃不是第一次被診斷出罹癌，她曾於2010年罹患乳癌，但經過治療，6個月後被評估痊癒。
娜拉提洛娃將於本月稍晚在美國紐約開始接受治療。
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