網球／傳奇女選手娜拉提洛娃罹癌 即將展開治療

綽號「女金剛」的美國籍傳奇女網選手娜拉提洛娃透露，去年11月發現自己脖子有腫大的淋巴結，之後檢查診斷出罹患乳癌及喉癌，所幸都可以治療。

66歲的娜拉提洛娃（Martina Navratilova）今天告訴美國專業網球網站Tennis.com相關診斷結果，她罹患的乳癌及喉癌都是可以治療的。

她說道：「雙重打擊滿糟糕的，但是可以解決，我希望能有一個良好的結果。」

法新社報導，生涯贏得18座大滿貫賽女單金盃的娜拉提洛娃不是第一次被診斷出罹癌，她曾於2010年罹患乳癌，但經過治療，6個月後被評估痊癒。

娜拉提洛娃將於本月稍晚在美國紐約開始接受治療。