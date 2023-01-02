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網球／大傷復出吞連敗 德金童：澳網想奪冠「太蠢」

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
澤瑞夫。法新社
澤瑞夫。法新社

東京奧運奪下男子網球金牌的德國名將澤瑞夫（Alexander Zverev），去年狀況正好卻在法網傷到腳踝，世界排名從生涯最高的第2下滑到目前的第12，今天輸掉復出第2戰的他直白說，身體狀況還沒恢復，澳網要想奪冠簡直「太蠢了」。

澤瑞夫去年法網嚴重扭傷腳踝，腳踝韌帶損傷，澳網前的聯合盃才重回賽場，但單打首戰不敵世界排名81的捷克萊赫茨卡（Jiri Lehecka），今天第2戰又以1：6、4：6不敵美國好手弗里茲（Taylor Fritz），回歸勝場還沒開張。

從大傷中回歸的澤瑞夫表示，整體來說感覺OK，但和原本的程度相去甚遠，「7個月沒比賽後，我想這很正常，很多事情和我習慣的不同，我也比以前更快疲憊，但這顯然都是和沒比賽有關。」

澤瑞夫自評，身體還沒能回到受傷前的狀態，移動速度也下降，「誠實的說，我完全無動也不過是2到3周的事。」

2023年澳網將於16日進行到29日，曾打進4強的澤瑞夫務實說，現在很難設定高期待，「對現在的我來說，要設定奪冠或是類似目標太不現實也太蠢了。」

澤瑞夫 澳網 法網

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