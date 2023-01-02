拔河／每週花6小時通勤訓練 馮裕升甘之如飴
週日清晨5時，第一道曙光還沒灑下，馮裕升已起床洗漱，他要搭上第一班5時30分開往市區的公車，到台北後再轉乘高鐵到新竹，才能準時趕上9時訓練，這樣的生活他每週都在進行。
外型斯文、笑容帶點靦腆的馮裕升，是猛瑪象室外拔河俱樂部的11名發起人之一，也是去年室外拔河世界盃男子560公斤級拿下第4的「黃金一代」成員。
不像好友們多半住在新竹一帶，馮裕升住在宜蘭三星鄉，光從住家到礁溪市區就要半個小時，接下來還要再搭車轉往台北，再換乘高鐵，之後由隊友幫忙接駁到訓練基地，單程就要超過3小時，往返就得耗費大半天，且光是通勤來回的成本就差不多要1000元。
目前從事建築材料的馮裕升，家境不算富裕，但每週為了投入訓練，不僅要耗費時間和汗水，還包括金錢，如果碰上集訓期，每週「加菜」訓練2次，他的開銷也跟著翻倍，但他強調「我從沒後悔」。
馮裕升解釋，每一次訓練從早上9時到下午2、3時，結束後若再開車回宜蘭，除身體上的疲累不說，有時還會碰上塞車，「所以從一開始我就打定主意通勤」。
每週只有一次的訓練，對馮裕升來說是最重要的消遣，更是他毫無保留揮灑汗水的時光，他承認，平常的工作就很耗費體力，但這不影響他的訓練，「大家聚在這裡都很清楚目的是什麼，加上一週只有1次，反而很珍惜」。
跟馮裕升狀況差不多的，在猛瑪象中大有人在，目前就讀台灣體大的賴依萱也是每週都從台中上來新竹報到，她透露，「第一次開訓我騎摩托車來，從早上7時就出門，單程就花了2個多小時」。
過去也是拔河隊員的賴依萱說，當初一起並肩作戰的姊妹，上了大學後各奔東西，如今猛瑪象不只給了她們未來拚戰的方向和動力，「也給了我們重新聚在一起的理由」。
就算每週只有1次，賴依萱強調「真的很累」，所幸後來碰上同樣要從台中北上的學長也是俱樂部成員，她才免去騎車之苦。
去年12月25日是猛瑪象第2期開訓，當天氣溫只有攝氏16度，一群人在寒風中緊握著拔河繩，臉上還有著未乾的汗水，當訓練告一段落，不少人穿起厚外套、戴起毛帽禦寒。
「新竹的確風大又冷」，馮裕升笑說，雖然訓練的環境不能說舒適，但平心而論已經算很好了。他指出，猛瑪象給了所有想要追逐夢想的拔河人一個實踐自我的機會，還肩負傳承的責任，因為他相信，未來會有更多學弟、學妹一起加入，「這個俱樂部和這股精神，也會一直運轉下去」。
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