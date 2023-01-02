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拔河／猛瑪象創始人異類 王基礎因一句玩笑話入坑拔河

中央社／ 台北2日電
談及猛瑪象室外拔河俱樂部隊名由來，創意發想人王基礎解釋，許多俱樂部的命名都是與動物結合，拔河是一種強調力量的運動，所以想用上古時代的猛獸猛瑪象當成名稱和圖騰，纏繞在象鼻上的麻繩則代表這項運動的核心精神。 中央社
談及猛瑪象室外拔河俱樂部隊名由來，創意發想人王基礎解釋，許多俱樂部的命名都是與動物結合，拔河是一種強調力量的運動，所以想用上古時代的猛獸猛瑪象當成名稱和圖騰，纏繞在象鼻上的麻繩則代表這項運動的核心精神。 中央社

猛瑪象室外拔河俱樂部11個創始人中，多數都是科班拔河選手，僅負責俱樂部命名與隊徽發想的王基礎是半路出家，他與拔河結緣可不是美好的邂逅，而是一句玩笑話。

由11個大男孩所創立的猛瑪象室外拔河俱樂部，被問到隊名由來，創意發想人王基礎解釋：「許多俱樂部的命名都是與動物結合，拔河是一種強調力量的運動，所以我想用上古時代的猛獸猛瑪象當成名稱和圖騰，纏繞在象鼻上的麻繩代表這項運動的核心精神。」

說起俱樂部的命名起源與隊徽設計，王基礎侃侃而談，而高中時期曾是乙組籃球隊一員的王基礎，對於為何加入拔河這個大家庭則有些不好意思，因為他會加入拔河這項運動，完全是無心插柳，而且當初他的一句玩笑話還差點引來眾怒。

大學就讀國立體大體育推廣系的王基礎，當年室友正是如今猛瑪象的核心會員林育賢，當時他聽到室友是拔河隊成員，隨口說：「拔河不就是一群人躺在繩子上，有什麼難的。」

個性溫和的林育賢承認，當時即便心知肚明室友只是一句玩笑話，但內心仍有些不服氣，他回嗆：「你說容易，你要不要來試試看。」

富有執行力的林育賢可不是說說而已，由於王基礎並非體育專長學生，「在國體非體育專長加入校隊的前例很少，所以我還特別去問過教練能否增加成員，得到肯定答案後，我就拖著他一起加入」。

王基礎或許作夢都想不到，他一句玩笑話的「口業」，代價竟是親手把自己推入拔河這個坑內，不過也因為加入了這個大家庭，讓他得以站上世界盃的舞台，也看到這項運動不一樣的風景。

現在回頭再問王基礎，是不是依舊覺得拔河很簡單，他改口說：「現在當然不是這樣想，那時候只是嘴砲一下，真的碰了才知道有夠難。」

「拔河這項運動的訓練過程的確很枯燥、無趣」。林育賢笑著說：「若真要探究這項運動的魅力，拔河繩的一頭纏繞著不僅是8個人的手，而是所有人的心，我喜歡所有人懷抱著相同的夢想和目標，一起前進的這段旅程。」

林育賢認為的拔河魅力，如今早已昇華成了不同的樣貌，唯一不變仍是共同奮鬥的本質，包括王基礎的加入，以及猛瑪象俱樂部這顆種子，只不過現在繩子纏住的是60名會員的心。

拔河

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