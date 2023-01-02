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拔河／橘子園孕育世界冠軍夢 猛瑪象放眼2025世運會

中央社／ 台北2日電
在新竹芎林產業道路旁一座簡單的鐵皮建築物，就是猛瑪象室外拔河俱樂部的訓練場所。 中央社
在新竹芎林產業道路旁一座簡單的鐵皮建築物，就是猛瑪象室外拔河俱樂部的訓練場所。 中央社

在新竹芎林產業道路旁的橘子園中，矗立著一座醒目的鐵皮建築物，這座看似有些簡陋的風雨河道，卻孕育著世界冠軍的種子，也是台灣男子拔河隊走向世界顛峰的起點。

2022年在荷蘭舉辦的室外拔河世界錦標賽，台灣男子拔河隊在560公斤級拿下史上最佳的第4，距離獎牌只有一步之遙，這批台灣男子拔河隊的「黃金一代」沒有自滿停下腳步，11個大學剛畢業的年輕人，心中仍有未完待續的野望，猛瑪象室外拔河俱樂部是他們追逐夢想的推動器，這座風雨河道則是他們第一個心血和結晶。

猛瑪象創辦人之一、同時也是俱樂部核心成員的林育賢解釋，會創立這個俱樂部的初衷，「我們想要打破外界的刻板印象，台灣拔河運動不是只有女子選手，男子拔河也能有一片天」。

林育賢的心聲的確是絕大多數台灣民眾對於拔河運動的理解，2022年美國伯明罕世界運動會中，台灣女子拔河代表隊寫下540公斤量級史無前例的5連霸，諷刺的是，男子隊至今從未取得參賽入場券。

猛瑪象創辦人之一、同時也是俱樂部核心成員的林育賢表示，在他的百般說服下，媽媽決定支持孩子們的夢想，甚至同意贊助一台要價超過20萬元的拔河機，並透過人脈找來鐵工搭建風雨河道。 中央社
猛瑪象創辦人之一、同時也是俱樂部核心成員的林育賢表示，在他的百般說服下，媽媽決定支持孩子們的夢想，甚至同意贊助一台要價超過20萬元的拔河機，並透過人脈找來鐵工搭建風雨河道。 中央社

要進軍2025年世運會，先得在世界盃揚名，前提是2024年室外拔河世界盃得先取得前6，且這批台灣男子拔河的「黃金一代」，也將從原先的560公斤級，跳級至640公斤級，因為男子組在世運會的最低級別是640公斤級。

中華民國拔河運動協會秘書長卓耀鵬承認，要一口氣跳級至640公斤級有些不切實際，因此他給隊員設定了目標，希望他們能先在今年世界盃560公斤級拿下獎牌。

林育賢知道，男子隊要取得世運會門票本身就不是一件容易的事，加上他們這群大男孩都已畢業走入社會，甚至有些還面臨兵役問題，在無法長期集訓備戰的前提下，他們效仿歐洲拔河俱樂部形式，由他們提供場地和設備，號召有志一同的人一起加入、壯大，也在工作閒暇之餘還能維持訓練強度。

俱樂部發想之初，場地和經費是最大難關，創始人之一胡愷元的阿公、阿嬤就是經營橘子園，他與家人討論，希望租下一小塊地作為訓練基地，「家人當然不同意，他們認為我們沒有收入，要如何支應費用，再來對於地貌的改變太大」。

在計畫陷入僵局之際，拔河協會理事長陳建平伸出援手，他以協會名義向胡愷元的阿嬤以每個月新台幣6000元的價格承租橘子園，並允諾至少贊助4條拔河繩，才讓計畫得以推動。

有了場地和部分設備，猛瑪象的訓練設施依舊有些不足，這一次換成林育賢閃亮登場，在他的百般說服下，媽媽決定支持他們追夢，甚至同意贊助一台要價超過20萬元的拔河機，並透過人脈找來鐵工搭建風雨河道。

猛瑪象11個創辦人中有6個是新竹人，因此他們每個週末輪流到果園報到，有人砍樹、有人整地，不到半年時間，風雨河道成形，任誰都想不到，這塊曾綠意盎然的橘子園，如今搖身一變成為所有人夢想的搖籃。

胡愷元透露，猛瑪象的計畫發想是在2021年10月，隔年4月場地就已準備就緒，看著熟悉的橘子園變身成訓練基地，他知道，就算果園的風貌不再，這片土地卻被賦予了全新的價值延續下去，「因為這裡將是我們夢想的起點」。

世運會 拔河

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