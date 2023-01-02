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自行軍／迎接新的一年 我們相約在「雪見」

運動筆記／ Tina Tsai

「雪見」光聽到名字就覺得好美，聽說冬季在這裡所見到的聖稜線，都因下雪而呈現一片雪白，見到雪了，故名「雪見」。所以決定新年的第一天來去瞧瞧看

👀(👇好吧！只能下次再來😆)

新年第一天小蔡哥揪我們來去「雪見」，一早6點出發去東勢麥當勞集合，沒想到居然飄起毛毛雨😵‍💫，這時候就在想活動會不會取消，但看看氣象感覺之後還行，大家集合好拍照完Go

麥當勞到雪見遊客中心，距離47公里爬升大概1700左右，而坡度集中在後半段，前面比較像丘陵，一開始會先經過住宅區，接下來沿路有不少果園、檳榔樹。

也經過不少原住民部落：雙崎部落

達觀部落

桃山部落

一路上的丘陵地形，沿路也有美景可以欣賞

接下來到達第一個休息點「士林攔河堰」

Santini 闆娘還準備了飯糰讓大家可以「止夭」❤️

吃飽休息後繼續出發下一站，而坡度明顯增加，接下來：梅園部落

也就是精華段的開始，從這邊騎到雪見，距離大概16公里爬升約1100，一開始爬坡真不是蓋的，雖然有時候也有平路跟下滑，但爬坡10%以上很多，20%以上也不時常常出現。

踩著沈重的步伐來到：天狗部落

接下來剩下13公里爬升剩下1000😵‍💫，聽到我都暈了，只好趕快出發往雪見

經過了：雪霸國家公園界碑

快到雪見時，跟觀霧後半段一樣，進入到森林

坡度也沒有前面這麼可怕，騎著騎著，終於...

雪見…..我終於見到了！這段路真的是不簡單，之前上網查資料，有人說後半段像「大禹嶺上武嶺」，就算做好心理準備還是覺得太硬了，但我們完成了！超級👍

在上面等大夥集合下滑，闆娘真的是高手，騎車帶補給品上來，真的好貼心❤️，本來冷到不行，沒想到有熱可可&薑茶可以暖身，真的好感動。

接下來回程，才是真的難題，剛剛的陡坡變成下滑，煞車壓到手會痛，一方面路面有些不平整，也有不少水溝蓋，還好ㄧ路上車子都不多，慢慢下滑，注意安全👌而一開始的丘陵路線，也不會一直下滑到手麻，突然覺得有坡真好😂回程補：三叉坑部落照片👆

終於回到東勢麥當勞，完成新年與雪見的相約。我們也趕快準備準備上高速公路，迎接塞車的硬仗👊。

這次的雪見初體驗，前面以為親民，誰知後面的才是「重點」，有一度我想說是緩坡，低頭就是10%，真的是陡到錯亂，回程下滑也不輕鬆，我覺得雪見，一年見一次就可以了😂

謝謝小蔡哥邀約❤️感謝闆娘開團又補給❤️還有佳龍的一路相伴❤️新年快樂😄祝新的一年平安、健康、快樂

自行車

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