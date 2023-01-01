實踐一日一萬步 蔣萬安元旦健走走完全程

今年連續第20年舉辦的「元旦健走」，今天早上在活動發起人紀政、台北市新上任的市長蔣萬安、甫卸任的前市長柯文哲、代言人王金平等熱情帶動下和近萬名民眾在圓山花博廣場齊聚，以具體行動響應「元旦萬步走，健康好采頭」，第一次參加的蔣萬安更完成全程，親身實踐「每日一萬步 健康有保固」口號。

元旦健走是「飛躍羚羊」紀政2004年發起，今年隨著疫情的趨緩及疫苗普及，國內各項防疫措施也逐步鬆綁，主辦單位為此特別設計了「重拾生活‧重拾歡樂」的主題，盼被疫情妨礙許久的運動及生活樂趣能夠恢復，呼籲大家以2023元旦健走為起點，今天上午8點半在圓山花博廣場熱鬧登場，全程7公里換算步數就是1萬步左右。

今年在台灣安全駕駛監督聯盟理事長林美娜的號召之下，有數位酒駕受害者及家屬也連續幾年參與活動；綽號「台灣老頑童」、來自台中的102歲人瑞林友茂也連續第6年專程前來參與活動。