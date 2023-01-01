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實踐一日一萬步 蔣萬安元旦健走走完全程

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
台北市長蔣萬安（左）全程參與2023年元旦健走。圖／希望基金會提供
台北市長蔣萬安（左）全程參與2023年元旦健走。圖／希望基金會提供

今年連續第20年舉辦的「元旦健走」，今天早上在活動發起人紀政、台北市新上任的市長蔣萬安、甫卸任的前市長柯文哲、代言人王金平等熱情帶動下和近萬名民眾在圓山花博廣場齊聚，以具體行動響應「元旦萬步走，健康好采頭」，第一次參加的蔣萬安更完成全程，親身實踐「每日一萬步 健康有保固」口號。

元旦健走是「飛躍羚羊」紀政2004年發起，今年隨著疫情的趨緩及疫苗普及，國內各項防疫措施也逐步鬆綁，主辦單位為此特別設計了「重拾生活‧重拾歡樂」的主題，盼被疫情妨礙許久的運動及生活樂趣能夠恢復，呼籲大家以2023元旦健走為起點，今天上午8點半在圓山花博廣場熱鬧登場，全程7公里換算步數就是1萬步左右。

今年在台灣安全駕駛監督聯盟理事長林美娜的號召之下，有數位酒駕受害者及家屬也連續幾年參與活動；綽號「台灣老頑童」、來自台中的102歲人瑞林友茂也連續第6年專程前來參與活動。

近幾年來元旦健走活動現場皆安排有自閉症、注意力不足、過動症、情緒行為困擾的隱性障礙孩子擔任現場服務志工，內容包含黑熊保育倡議、環境清潔及公益義賣，透過這些參與就是希望達到社會共融的目標，期盼所有民眾能在現場為這些孩子們加油打氣，給他們服務學習的機會。

連續20年舉辦的元旦健走吸引大批民眾參與。圖／希望基金會提供
連續20年舉辦的元旦健走吸引大批民眾參與。圖／希望基金會提供
2023年元旦健走今天早上在圓山花博廣場登場。圖／希望基金會提供
2023年元旦健走今天早上在圓山花博廣場登場。圖／希望基金會提供

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