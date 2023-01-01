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田徑／元旦達亞運標準！台體大好手成全台第一人

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導

台體大競走好手許嘉維，曾因縫匠肌反覆拉傷，一度連行走都有問題，但積極治療後去年就在全大運公開男1萬公尺競走完成3連霸，2023年第一天更傳回好消息，他在日本東京元旦競走錦標賽20公里競走以1小時26分47秒打破全國紀錄，且達到杭州亞運標準，有望成為我國進軍亞運男子競走第一人。

20公里競走的杭州亞運參賽標準1小時27分35秒，過去我國從沒任何男子選手踏上亞運殿堂，唯一亞運競走留下的成績是2014年女將張珈鳳，她是我國田徑史上第一位參加亞運競走的選手，最終在女子20公里競走以1小時43分02秒名列第7。

受疫情影響，許嘉維已3年沒參加國際賽，新的一年就傳出好消息，他的成德高中學弟施享詠在高校男子組10公里競走也以45分13秒達到亞青賽參賽標準。

延期一年的杭州亞運將於今年9月23日進行到10月8日，中華田徑隊總教練孫念祖表示，目前亞運培訓隊共有32位選手，達標選手已經超過20人，許嘉維並非培訓隊成員，成績待協會認定後，可望成為我國第一位參加亞運競走的男將。

孫念祖提到，2023年的年度參賽和移地訓練計畫已經提報給國訓中心，目前正等待審核，除預計到日本廣島、靜岡、大阪和東京參賽，5月台灣田徑公開賽到7月泰國芭達雅亞錦賽期間，計畫赴日移訓調整，為9月亞運準備。

亞運 田徑 全大運

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