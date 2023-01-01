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壘球／中華女壘登世界第三 靠世運會季軍創隊史最佳

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
世界棒壘球總會（WBSC）在年末公布2022年度最終排名，中華女壘隊升至第三，創隊史最佳。圖／取自WBSC推特
世界棒壘球總會（WBSC）在年末公布2022年度最終排名，中華女壘隊升至第三，創隊史最佳。圖／取自WBSC推特

中華女壘隊年度排名大躍進，世界棒壘球總會（WBSC）在年末公布2022年度最終排名，女子壘球項目中華隊排到世界第三，僅次美國、日本，創下隊史最佳成績。

WBSC的2022年終排名，美國依舊遙遙領先群雌，以4288分位居第一，第二名的日本是2697分，中華隊則上升三個名次，以2502分排名第三，一口氣超越加拿大、波多黎各及墨西哥。

中華女壘今年先在加拿大盃拿下殿軍，有微幅積分進帳，最主要是7月在世運會以6：0擊敗澳洲拿下季軍，進帳891分積分，加上12月的U12世界盃女壘也完成二連霸，追加175分積分。

2023女壘亞洲盃將被做為2023年在義大利、愛爾蘭與西班牙世界盃小組賽階段的資格賽。此大洲賽事將產生來自亞洲的三隊資格，期將於明年四月到五月中在韓國舉行。

今年中華女壘還有多場國際賽要打，首先是在南韓舉行的亞洲盃，爭取世界盃資格，另外還有U15女壘亞洲盃，同樣是U15世界盃的資格賽，另外還有延期到今年舉行的杭州亞運。

女壘 中華隊

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