高球／中信邀請賽錢珮芸逆轉奪冠 盧曉晴奪下季軍

總獎金500萬元、由中國信託商業銀行主辦的「2022中國信託邀請賽」，今天在高雄高爾夫俱樂部（澄清湖球場）的最終輪，上演精采好戲，在一千多名熱情觀眾的注目下，原落後一桿的美巡好手錢珮芸在最後一洞力保超前優勢，打出今天最低桿72桿佳績，以三輪總桿數高於標準桿3桿的219桿，上演逆轉奪冠，贏得冠軍獎金100萬元。

錢珮芸奪冠後說，很高興能在2022年的最後一天贏得這項冠軍，今年兩項目標都達到了，保住美巡賽參賽權及贏得台灣比賽一個冠軍，是收穫很大的一年，明年目標是贏得LPGA一座冠軍獎盃。

吳佳晏前九洞結束，還保持領先一桿，但是後九洞有幾記關鍵推桿失誤，最後一洞也出現切桿失誤，最後交出75桿，以高於標準桿5桿的221桿，以兩桿差距居亞，獲獎金台幣70萬元。

「中國信託女子高爾夫之星」盧曉晴奮力揮出73桿，以高於標準桿6桿的222桿，與打出74桿的業餘好手廖信淳，並列第3名，盧曉晴贏得獎金50萬元；廖信淳也在最後一洞抓下致勝小鳥，超越兩位強勁業餘球員，贏得業餘冠軍獎盃。

並列第三名的盧曉晴賽後表示，台灣很少看到有那麼多觀眾觀戰的比賽，感受到高雄觀眾的熱情，在這種氣氛下比賽感覺很好，打得很起勁。她自覺表現得還不錯，「有些地方可惜沒有打好，果嶺越來越有感覺可以掌握，但是太晚了解它了。」已經有兩年沒有回來了，很高興終於能在家裡過年。

高雄球場今天風和日麗，吸引了1350位觀眾到現場看比賽，三天來共有超過2000位觀眾到場觀賽，創下高雄球場歷年來舉辦高球賽以來，單場進場人數及單一賽事觀眾人數最多的紀錄。