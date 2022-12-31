高球／中信邀請賽錢珮芸逆轉奪冠 盧曉晴奪下季軍
總獎金500萬元、由中國信託商業銀行主辦的「2022中國信託邀請賽」，今天在高雄高爾夫俱樂部（澄清湖球場）的最終輪，上演精采好戲，在一千多名熱情觀眾的注目下，原落後一桿的美巡好手錢珮芸在最後一洞力保超前優勢，打出今天最低桿72桿佳績，以三輪總桿數高於標準桿3桿的219桿，上演逆轉奪冠，贏得冠軍獎金100萬元。
錢珮芸奪冠後說，很高興能在2022年的最後一天贏得這項冠軍，今年兩項目標都達到了，保住美巡賽參賽權及贏得台灣比賽一個冠軍，是收穫很大的一年，明年目標是贏得LPGA一座冠軍獎盃。
吳佳晏前九洞結束，還保持領先一桿，但是後九洞有幾記關鍵推桿失誤，最後一洞也出現切桿失誤，最後交出75桿，以高於標準桿5桿的221桿，以兩桿差距居亞，獲獎金台幣70萬元。
「中國信託女子高爾夫之星」盧曉晴奮力揮出73桿，以高於標準桿6桿的222桿，與打出74桿的業餘好手廖信淳，並列第3名，盧曉晴贏得獎金50萬元；廖信淳也在最後一洞抓下致勝小鳥，超越兩位強勁業餘球員，贏得業餘冠軍獎盃。
並列第三名的盧曉晴賽後表示，台灣很少看到有那麼多觀眾觀戰的比賽，感受到高雄觀眾的熱情，在這種氣氛下比賽感覺很好，打得很起勁。她自覺表現得還不錯，「有些地方可惜沒有打好，果嶺越來越有感覺可以掌握，但是太晚了解它了。」已經有兩年沒有回來了，很高興終於能在家裡過年。
高雄球場今天風和日麗，吸引了1350位觀眾到現場看比賽，三天來共有超過2000位觀眾到場觀賽，創下高雄球場歷年來舉辦高球賽以來，單場進場人數及單一賽事觀眾人數最多的紀錄。
中國信託金融控股公司副董事長陳國世在賽事結束的頒獎典禮上表示，今天高雄球場從來沒有這麼多的觀眾來看比賽，創下歷年觀眾最多的紀錄，觀眾越多，比賽越精采；而且很多球場會員或球友說好多年沒看到這麼好丶這麼漂亮的高雄球場了；這正是中國信託舉辦比賽的本意，要呈現一項高水準有難度的比賽，與國際接軌，並且激勵選手發揮最好的水準，未來有實力站上國際舞台，努力發光發熱，讓世界看見台灣。
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