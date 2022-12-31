羽球／「練習需要目標跟動力」 戴資穎超神擊球讓教練慘叫

2023年BWF世界巡迴賽首站馬來西亞公開賽，即將於1月10日開打，我國一姊戴資穎目前也正積極備戰，力拼個人賽史第5冠，小戴近日在IG分享訓練影片，超神擊球讓教練賴建誠發出慘叫，並接受處罰。

小戴在IG分享訓練影片，挑戰將球擊中羽球桶，若是成功命中，教練賴建誠將接受懲罰，而小戴也在訓練中順利將球場後方底角的羽球桶擊倒，賴建誠見狀發出慘叫，訓練結束後也接受處罰。小戴在旁邊開懷大笑，他在貼文寫道：「練習總是需要一些目標跟動力。」

這段影片也引發熱議，BWF小編表示，「怎麼覺得那跳躍式有點可愛」。網友也紛紛留言，「原來目標是建立在教練的痛苦之上，那個擊倒後的慘叫」、「那聲慘叫吸引我看了三遍」、「小戴好開心啊！替教練哀傷2秒鐘」。