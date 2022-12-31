足球／C羅3年69億轉戰沙國 艾納斯總裁：鼓舞後代子孫

葡萄牙足球巨星C羅納度（Cristiano Ronaldo）在今天正式轉戰沙烏地阿拉伯聯賽俱樂部艾納斯（Al Nassr），據傳C羅簽下的是一張3年年薪總額不下於2.25億美元（約台幣69億元）的合約，對於以重金成功招攬C羅加盟，艾納斯總裁阿爾穆阿馬爾（Musalli Almuammar）也表示，這將是一件足以鼓舞整個國家、聯賽以及後代子孫的事情。

成立於1955年的艾納斯，俱樂部名稱艾納斯在阿拉伯語中有「勝利」的意思，過去他們也曾9度贏得沙國聯賽冠軍，在所有級別的賽事中共計贏得27冠，是沙國聯賽的常勝軍。

而財力雄厚的艾納斯近年更是大舉招攬國際足球人才，包括今年世足賽代表喀麥隆出賽的阿布巴卡爾（Vincent Aboubakar）、哥倫比亞門將奧斯皮納（David Ospina）、前巴西國腳古斯塔沃（Luiz Gustavo）都在近兩年加入艾納斯，教練團與後勤團隊中更是有多名葡萄牙籍的成員。

對於成功招攬到當代足球巨星C羅加盟，艾納斯總裁阿爾穆阿馬爾說：「這不僅僅是創造歷史，這筆簽約將會激勵我們俱樂部取得更大的成功，甚至能鼓舞整個聯賽、我們的國家和後代子孫，讓他們成為更好的自己。」

阿爾穆阿馬爾接著表示，C羅是一名特殊的人與運動員，他的影響力已經遠超出足球範圍，「他將加入一個雄心勃勃的俱樂部，一個亞洲最好且充滿競爭力的俱樂部，我們迫不及待看他穿上艾納斯的7號球衣，做他擅長的事情，進球、贏得冠軍，並為熱愛這項運動的人們帶來歡樂。」