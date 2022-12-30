高球／富邦長春公開賽 蔡啟煌「十年磨一劍」奪冠

2022富邦長春公開賽今天最後一輪決賽一般長春組與超級長春組廝殺激烈，闊別台灣高壇5年多的老淡水地主好手蔡啟煌，後9洞表現有如神助，利用連續4隻小鳥甩開原本領先的旅日名將盧建順，終場以69桿演出逆轉秀，並以低於標準桿3桿的213桿總桿、8桿的差距擊敗盧建順穿上冠軍藍夾克，捧回個人十年以來首座高球比賽冠軍。

富邦長春公開賽今天依然在斜風細雨天候下進行最後一天決賽，一般長春領先組蔡啟煌與盧建順前九洞短兵交鋒，盧建順在第四、第五兩洞連射2鳥，一舉躍升領先榜首，前九洞大多時間保有兩桿的領先優勢。

孰料比賽進入後九洞頓時風雲變色，盧建順從第10洞起連續三洞出狀況，吞下了柏忌、雙柏忌、柏忌；反觀蔡啟煌連續四洞抓下4隻小鳥，兩人在短短的四洞內出現戲劇化的8桿落差，蔡啟煌也從落後2桿變成領先6桿，最後幾洞進入「巡航模式」，輕鬆摘下冠軍。

巧合的是，近十年都在中國大陸從事照明工程的蔡啟煌，2002年與2012年都在他的主場老淡水球場摘下三商盃名人賽冠軍與代表冠軍的綠夾克，今天他在暌違十年後再度於舊地擁抱冠軍獎盃後半開玩笑地表示，「希望明年大會還會邀請我回來打球。」

盧建順賽後表示，第十洞他看到蔡啟煌灌進30呎的高難度長推桿後，就感覺氣勢開始逆轉，「第11洞我又下水，就知道今天不太妙。」蔡啟煌則表示前九洞盧建順好像「一座很難超越的泰山」，一直到打完第11洞後心情才比較篤定。

超級長春組方面，打完第一輪以76桿取得一桿領先優勢的詹旺根，今天前九洞與82歲的國寶級老將謝敏男一路僵持不下。詹旺根來到球場的第1洞利用切桿進洞抓下關鍵博蒂，隨後於第5洞再利用鐵桿精準地把球放到洞口，再進帳一隻小鳥後終於突破重圍，最後以78桿成績繳卡，終場以兩輪總桿154桿拿下冠軍。

另一方面，由富邦金控贊助的高三業餘好手陳季群，今天表現相當犀利、鐵桿得心應手，一共抓下8隻小鳥、只有3柏忌，最後繳出三天下來全場最佳的67桿，不但再度打破個人在老淡水球場18洞最佳紀錄，最後也以三輪209桿總桿在業餘組稱霸。