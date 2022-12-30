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足球／西甲重新開賽 法國國腳格里茲曼頂螢光粉新髮型迎戰

聯合新聞網／ 綜合報導
法國隊格里茲曼（Antoine Griezmann）頂螢光粉頭髮新造型回到職業隊馬競，仍是球隊不可或缺的核心人物。 法新社
法國隊格里茲曼（Antoine Griezmann）頂螢光粉頭髮新造型回到職業隊馬競，仍是球隊不可或缺的核心人物。 法新社

西甲聯賽在今日重新開賽，再經過世界盃過後各大聯賽相繼開賽，今天馬德里競技對陣墊底的埃爾切，馬德里競技靠著葡萄牙菲力克斯（Joao Felix）及西班牙蒙洛塔（Alvaro Morata）各進一球，2:0收下比賽勝利，聯賽排名升至第三，但依舊與第二的皇家馬德里有8分積分差距。

本場比賽亮點除了兩位進球球員外，受矚目的還有剛在世界盃賽場錯過連霸的法國國腳格里茲曼（Antoine Griezmann），僅管他在決賽表現並不理想，但法國能夠過關斬將挺進冠軍賽，他的組織功不可沒，而這場比賽他也更換髮型，頂著一頭螢光粉登上賽場，並且傳出一助攻。

格里茲曼在世界盃賽場上犧牲自己進攻，轉而替隊友爭取出許多進攻機會，是法國在8強能夠擊敗英格蘭的大功臣，他也是本屆世足也是替球隊創造出最多機會的球員。

根據英國體育分析網站《Opta Sports》在推特發文表示，在西甲暫停比賽到世界盃前的9個進球中，有7球都與這位法國前鋒有關，他一共踢進3球助攻4球，因此在馬競他也是個不可或缺的核心人物。

馬德里 法國 西班牙 髮型 體育

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