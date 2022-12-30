足球／場外人生更精彩 球王比利0暇疵破功的另一面

巴西「球王」比利（Pele）生涯屢屢寫下紀錄，結過3次婚的他，足球場外人生更精彩，尤其一系列開創性代言合約為他帶進巨額財富，更開日後體育巨星荷包賺滿滿的先河。

法新社整理可能會讓比利沒有瑕疵形象破功的另一面如下：

● 綁鞋帶也能代言進帳

比利靠著為Visa公司（Visa Inc.）和萬事達卡公司（MasterCard Inc.），甚至是回收廢輪胎製成的涼鞋代言，賺進數以百萬美元計的代言費。

史密特（Barbara Smit）在「運動鞋戰爭」（SneakerWars，暫譯）書中提到比利是怎麼和彪馬（Puma）達成協議，讓他在1970年世界盃賺進2萬5000美元，並在接下來4年進帳10萬美元以及品牌球鞋銷售抽成。

彪馬和競爭對手阿迪達斯公司（Adidas AG）都不想抬價，因此雙雙協議不簽比利當代言人，但比利卻找到方法突破，作法是在巴西對秘魯的8強賽前「彎下腰來繫鞋帶」。

比利真的這麼做了，攝影機也捕捉到那一瞬間，這讓他輕鬆賺進相當於今天的285萬美元，這還不包括他從球鞋銷售中可獲得的分潤。

2002年為治療陽痿藥威而鋼（Viagra）拍的廣告堪稱比利最掉漆的代言，內容慫恿里約熱內盧馬拉卡那體育場（Maracana Stadium）的觀眾「去跟你的醫生談談，因為我也會這麼做」。

因為那個藥品廣告，比利同年還被日本任命為首位勃起功能障礙的教育大使。不過比利聲稱，他從未使用過威而鋼。

● 家庭生活問題多

阿根廷足球偶像馬拉度納（Diego Maradona）是比利競逐史上最佳足球員頭銜的對手。和有時難以捉摸的馬拉度納相比，比利常被認為可靠而且企業友善，但他的私生活卻問題一籮筐。

比利1970年拿下世界盃冠軍兩個月後，長子艾丁尼奧（Edinho）誕生。艾丁尼奧2017年因為毒品販運、洗錢等罪名，被判監禁12年以上。

當年接受「看台報告」（Bleacher Report）訪問時，艾丁尼奧講出在巴西有花花公子名聲的比利，1970年代中期舉家搬到紐約為北美足球聯賽（NorthAmerican Soccer League）宇宙隊（Cosmos）踢球後，是怎麼在父親的角色上缺席。比利遷居美國後不久就離開了第1任妻子邱爾比（Rosemeri dos ReisCholbi）。

這對父子後來和解。比利曾效力桑托斯隊（Santos），艾丁尼奧也曾在那裡當過門將。相較之下，比利與長女的關係問題更大。

比利曾與一名女傭有染，因此在1964年生下了珊卓（Sandra Arantes do Nascimento），但卻拒絕承認這個女兒。巴西法院在歷經5年官司後，於1996年裁定確認兩人的父女關係。

珊卓後來出了一本名為「球王不想要的那個女兒」（The Daughter The King Didn't Want，暫譯）的書。

珊卓2006年因乳癌過世時年僅42歲。當時比利拒絕參加葬禮，也不認珊卓的兩個孩子。

2016年時，年逾7旬的比利迎娶時年42歲的女商人青木瑪希亞（Marcia Aoki）當第3任太太。

比利1980年代在紐約認識青木，但直到2010年兩人在聖保羅的電梯相遇後，才開始約會。

● 曾拍戲、錄製唱片

比利也在電影「勝利大逃亡」（Escape to Victory）中飾演費南德茲下士（Corporal Luis Fernandez）而被影迷所熟知。該片是講述第二次世界大戰期間一群烏合之眾的戰俘試圖逃離德國戰俘營的故事。

參與該片的還有英國老牌男星米高肯恩（MichaelCaine）和老牌動作明星席維斯史特龍（SylvesterStallone），那是比利演藝生涯高峰。

音樂界對比利也不陌生，他早在1960年就錄製了唱片，2006年也和巴西知名歌手、詞曲創作人吉貝托吉爾（Gilberto Gil）合作發行了一張專輯。

10年後，比利還為祖國奧運盛會錄製歌曲Esperanca（即「希望」之意）。

2020年，比利在他80歲生日時，與葛萊美獎（Grammy Awards）得主、墨西哥吉他演奏二人組「羅德利哥與加布里耶菈」（Rodrigo y Gabriela）錄製了一首以「給粉絲和他自己的小小生日禮物」進行宣傳的歌曲。

● 受困奈及利亞

比利一生最可怕經歷之一發生在一次短程旅遊中。1976年時，百事公司（PepsiCo Inc.）贊助了一趟前往奈及利亞拉哥斯（Lagos）之旅，正好碰上後來失敗的軍事政變。當時的奈及利亞統治者穆罕默德（Murtala Mohammed）在政變中遭到暗殺。

在美國網球好手艾許（Arthur Ashe）打拉哥斯網球菁英賽（Lagos Tennis Classic）之際，比利也在奈及利亞首都。

當時溫布頓網球錦標賽冠軍得主艾許和另一位美國好手鮑羅維亞克 （Jeff Borowiak）打4強賽時，被持槍軍人帶離球場，送到比利下榻的同一家飯店。

當奈及利亞邊境一開，比利立刻被偷偷送出國境，巴西當局當時堅持讓比利喬裝成機師，以避免身分曝光。