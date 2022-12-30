羽球／走出「死亡車禍」低潮 桃田賢斗終奪今年首冠
日本前球王桃田賢斗在2020年遭遇一場「死亡車禍」，當時司機當場死亡，桃田則是臉部多處受傷，他在歷經這場車禍後身手不如以往，過去招牌的攻防都無法發揮，今年一冠難求，直到近日在全日本綜合羽球錦標賽找回過去手感，成功在年末拿下今年首冠。
桃田賢斗在2018、2019年接連拿下世錦賽冠軍，並在2019年單季勇奪11冠，但在聲勢如日中天時卻遭遇重大車禍，在那之後狀態一直並未找回來，去年的東京奧運更是首輪就出局，世界男單排名更是直落跌倒第18名，且今年一冠未奪。
不過桃田在年末的在全日本綜合羽球錦標賽中，攻防表現都讓大家感覺他找到狀態，最後順利拿下冠軍，賽後桃田也表示：「這一年都是痛苦的事，今天打出自己可以接受的表現，許多人都說桃田時代結束了，我能理解大家心情，但大家不要消極，要開朗的持續為我加油。」
在登上高峰後隨即跌入谷底的桃田，憑藉自身永不放棄的精神，成功再次拿下冠軍，儘管自己也坦言再也打不出過去那種漂亮羽球，經驗等等那些都歸零，但他將會審視自己，從零開始，好好備戰未來的比賽。
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