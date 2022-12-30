邁開雙腳迎新年 元旦健走邁入第20年

2023年的第1天，用雙腳擁抱健康的「元旦健走」將邁入第20年。活動發起人「飛躍羚羊」紀政期盼疫情逐步解封後，更多人一起邁開雙腳守護健康，迎接新年。

2023元旦健走將於1月1日上午8時30分，從花博公園的圓山廣場（捷運圓山站1號出口）出發，沿大佳河濱公園前行至大直橋再返回，整個活動預計中午12時結束。

由紀政喊出的「每日一萬步、健康有保固」，已成為許多民眾的生活型態，主辦單位也期望這條路上，有更多夥伴認同及加入，讓健走風氣更加興盛，為社會注入更多正能量。

過去3年全世界被COVID-19（2019冠狀病毒疾病）打亂了原有的生活模式，隨著疫情趨緩及疫苗普及，全台防疫措施也逐步鬆綁，主辦單位今年以「重拾生活、重拾歡樂」為活動主軸，希望全民為2023年的第1天，添上充滿健康活力的彩虹。

今年的元旦健走與公益結合，安排了自閉症、過動症、情緒行為困擾的隱性障礙孩子擔任現場志工，以參與達到社會共融，也邀請酒駕受害者與家屬一同出席，希望鼓勵他們走出戶外，感受各界關懷，和所有熱愛健走的朋友一同為自身健康努力。