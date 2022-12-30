回顧球王比利傳奇一生 高超球技和迷人笑容寫足壇傳奇

球王比利（Pele）的女兒今天在社群媒體上表示，她的父親今天辭世，享壽82歲。這位巴西足球巨星從赤貧中崛起，躍升為現代史上最偉大及知名度最高的運動員之一。

路透社報導，比利因結腸發現腫瘤，過世前幾個月曾數度進出醫院。

本名納西門托（Edson Arantes do Nascimento）的比利是1281顆進球的世界紀錄保持人，也是史上唯一3度奪下世界盃足球賽冠軍的球員。

比利憑藉高超技巧和迷人的笑容，幫助足球成為世界最受歡迎的運動，他在擔任球員和足球大使的70年間，讓歷任教宗、總統和好萊塢明星為之著迷。

比利1940年10月23日出生於巴西小鎮特雷斯科拉松伊斯（Tres Coracoes），從小向半職業球員的父親學習踢足球，他父親因膝傷無法繼續原本前途看好的球員生涯。

關於比利年輕時的一些事蹟眾說紛紜，包括他著名綽號的由來。正如比利有時候所言，他以前在鄰里比賽中常擔任守門員，孩童們開始將他和當地一名叫Bile的球員比較，但他發音錯誤，多年來都被叫Pele。

不管真相如何，他很快就吸引球探的注意，認為他不應作為守門員而應擔任進攻前鋒，後來穿上了10號球衣。

比利具備全方位的才能，備受尊敬。他雙腳技巧過人，擁有驚人的速度和耐力，他能頂球、傳球、鏟球，當然包括進球。

比利生涯踢進破千球是史上最多。 路透社

他15歲時加入巴西球隊桑托斯（Santos），進而將這個沿海城市小球隊轉變成為足球界最響亮的名字之一。

在桑托斯效力的輝煌18年期間，比利集巴西足壇榮耀於一身，兩度在南美解放者盃足球賽（CopaLibertadores）摘冠，也在歐洲和南美最佳球隊的年度洲際盃（Intercontinental Cup）比賽中兩度助球隊奪金。

比利的足球才華很快就受到國家隊認可，被選入巴西國家隊參加1958年的瑞典世界盃，儘管當時一名團隊心理專家稱當時17歲的比利「顯然還很嫩」，建議別讓他參賽。

但比利表現驚豔全場，在與法國4強賽上演帽子戲法助巴西晉級，接著在與地主瑞典的決賽中踢進兩球，助巴西首度奪得世界盃冠軍。

1962年世界盃，他因傷僅出賽兩場，但巴西最後仍成功衛冕冠軍。在1970年世界盃，已完全成熟的比利為巴西第3度拿下冠軍，當時球隊陣容還包括艾柏托（Carlos Alberto Torres）和托斯塔歐（Tostão）等球星，許多人認為是歷來最強隊伍。

1970年世足冠軍戰負責緊盯比利的義大利後衛布爾尼奇（Tarcisio Burgnich）曾說：「我在比賽前告訴自己，他就是和其他普通人一樣的血肉之軀，但我錯了。」

比利一度在1974年退休，但錯誤投資導致破產後，他隔年接受提議以當年驚人的約100萬美元年薪加入北美足球聯賽（North American Soccer League）。

比利的魅力讓冷酷的紐約客也為之讚嘆。他與名流交往，曾在著名的紐約夜店「54俱樂部」（Studio54）與米克傑格（Mick Jagger）、洛史都華（RodStewart）和安迪沃荷（Andy Warhol）等名人同桌。

儘管在這樣的情況下，比利仍不酒、不碰毒品。他表示須保護身體並為孩童做好榜樣。

然而，他也承認有其他「弱點」。他離過兩次婚、多次外遇，並承認是兩名私生子的父親。

比利在世足拿到三座冠軍是史上唯一一人。 路透社

在北美踢球時，比利1977年率領紐約宇宙隊（NewYork Cosmos）拿下聯賽冠軍，吸引了數以百萬計的球迷參與這項之前似乎難以接近且歐洲較盛行的運動。

幾年過後，美國取得1994年世界盃主辦權，美國足球聯盟負責人稱比利是促成此事「最重要的」原因。

比利生涯出賽1366場，踢進1281球，場均進球率高達94%。不過其中一些比賽為友誼賽或當兵時的比賽，他正式比賽紀錄是812場、進球757顆，一樣很多。

比利近年健康出現問題，包括髖關節手術讓他一直疼痛，很難獨立行走。他減少公開露面，但依然活躍於社群媒體上。

比利身後留下6個已知的子女，他多年未承認的第7名孩子於2006年罹癌過世。