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足球／姆巴佩發文哀悼球王比利：傳奇將永遠流傳

聯合新聞網／ 綜合報導
姆巴佩個人社群緬懷比利。（姆巴佩推特）
姆巴佩個人社群緬懷比利。（姆巴佩推特）

巴西球王比利於巴西時間週四下午15:26與世長辭，享壽82歲，也為他傳奇一生劃下句點，而當今全球近況最火熱，在世界盃決賽上演帽子戲法，並拿下金靴獎的法國球星姆巴佩也在自己個人社群發文哀悼比利的離開。

姆巴佩與比利二人的初次相見在2019年，當時出席的瑞士豪華鐘錶Hublot代言記者會，兩人都是在未滿20歲就在世界盃決賽進球，並帶領國家拿下世界盃冠軍，當時姆巴佩就在記者會上說道：「比利讓我了解，偉大的球星是謙虛且令人尊敬，比利一生的完美也呈現父母所給我的教育，成為一個偉大的球員前，必須先成為偉大的人。」

比利身為足球史上最偉大運動員之一，並且曾有3度奪下大力神杯的紀錄，也是目前唯一一個擁有此成就的球員，更在1999年獲選國際奧林匹克委員會世紀運動員，他從貧民窟一路翻身到成為球王，也是許多人敬佩的對象，因此有著不少足球員都是受到比利故事的啟發。

而在比利過世後被譽為未來足壇希望之一的姆巴佩，也在個人社群發出上一次記者會時兩人合照，並在文中寫道：「球王雖然離開我們了，但他的傳奇一生將永遠流傳。R.I.P球王。」

記者會 足球 巴西 瑞士 法國

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