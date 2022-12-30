足球／球王比利傳奇一生謝幕 3座世界盃冠軍至今無人能敵

足壇「球王」比利（Pele）於今日辭世，享壽82歲，比利除了在世界盃賽場上豪取三冠。直至今日都無人能超越外，更是在他的足球生涯中擁有者破千顆進球紀錄，並且也是首位真正紅遍全球黑人球員，在種族平權上也有著難以取代地位。

比利於1940年10月3日出生，他全名是Edson Arantes do Nascimento，Edson取自美國發明家愛迪生（Thomas Alva Edison），但父母將「i」字去掉，比利則是兒時玩伴所取的名，因為當時他喜歡球員Bile，但因口齒不清所以讀成Pele。

1950年巴西身為主辦國舉辦世界盃，卻在冠軍賽以1:2不敵烏拉圭，當時的小比利看著曾是半職業球員的父親哭泣，於是他對著父親房間牆上耶穌像發誓：「如果我上場，不會讓巴西足球隊輸球。我在場，巴西就會贏。」

球王比利辭世，結束其傳奇一生。美聯社

而比利也不是放大話的人，短短8年，他就兌現自己的承諾，在1958年就與巴西成功拿下冠軍，並在1962年完成衛冕，接著在1970年完成3冠成就，這一個紀錄到了2022年都還沒有人能打破，另外在國家隊的77顆進球，至今也是國家隊紀錄，不過內馬爾（Neymar）在剛結束的卡達世界盃已追平他的紀錄。

比利球王身分無庸置疑，縱橫球場多年並設下許多比利障礙的他，生涯實際進球數卻眾說紛紜，因為在1950-1970年代足球比賽計分鬆散，是否納入友誼賽及表演賽等非正式比賽標準不同，因此只能估略比利生涯進球1200顆，不過他本人給出的數字是準確的1283顆。