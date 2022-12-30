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足球／球王比利過世 FIFA讚永垂不朽的傳奇

中央社／ 日內瓦29日綜合外電報導
國際足球總會（FIFA）哀悼比利，稱他是20世紀最偉大球員，也是「永垂不朽」的傳奇。 路透社
國際足球總會（FIFA）哀悼比利，稱他是20世紀最偉大球員，也是「永垂不朽」的傳奇。 路透社

巴西「球王」比利（Pele）今天過世，享壽82歲。國際足球總會（FIFA）評價他是20世紀最偉大球員，也是「永垂不朽」的傳奇。

法新社報導，FIFA在官網上說：「比利永垂不朽，他將永遠與我們同在。」

比利是史上唯一3度奪下世界盃足球賽冠軍的球員，分別是在1958年、1962年、1970年。

FIFA表示，大家稱比利是「球王」，他是世界足壇最知名的人物之一。

「毫無疑問，這個人當然是比利，他曾被FIFA評為20世紀最偉大的球員。」

比利1958年在瑞典拿下世界盃冠軍時年僅17歲。1962年，他因傷被迫缺席大部分比賽，但仍助巴西在智利世界盃再度奪冠。

1970年，比利在墨西哥世界盃第3次高舉雷米金盃（Jules Rimet Trophy），當時FIFA稱他「再次充分展現他極佳的天賦」。

FIFA指出，比利是史上最年輕的世界盃冠軍得主，在世界盃賽事進球的最年輕球員，在世界盃獨進3球、演出「帽子戲法」最年輕的選手，是參加世界盃冠軍賽最年輕的球員，也是在冠軍戰進球最年輕的選手。

比利不只是傳奇射手，他在世界盃為別人創造進球機會的功夫也十分了得。

他在1970年墨西哥世界盃送出6次助攻，是單屆世界盃助攻次數最多的紀錄。他在冠軍戰的3次助攻也是前所未見的紀錄，分別在1958年對瑞典時送出1次助攻，1970年對義大利時傳出2次助攻。

比利

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