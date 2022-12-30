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足球／比利病逝梅西願安息 C羅：向永遠的國王道別

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足球／比利病逝梅西願安息 C羅：向永遠的國王道別

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
梅西就放上了一張年輕時與比利的合照，並留言表示「願您安息」。 路透社
梅西就放上了一張年輕時與比利的合照，並留言表示「願您安息」。 路透社

巴西「球王」比利（Pele）在今天凌晨因病辭世享壽82歲，包括剛帶領阿根廷拿下世足賽冠軍的梅西（Lionel Messi）與葡萄牙C羅納度（Cristiano Ronaldo）兩名當代最偉大球星也相繼發文哀悼，其中C羅更是留言表示向永遠的國王比利說再見，他的身影將會永遠留在每個足球愛好者心中。

身為國際足壇史上最有影響力的球員之一，比利在今天凌晨病逝後不少足球借的巨星都相繼發文哀悼，其中梅西就放上了一張年輕時與比利的合照，並留言表示「願您安息」。

至於C羅更是發文向巴西人民以及比利家族致上深切的慰問，並留言說：「僅僅向永遠的國王比利說再見，但這遠遠不能表達整個足球界失去你的痛苦。即使他總是身在遠處，但每次與我分享的時刻，總是對我展現愛與互動的情感。他將永遠不會被遺忘，他的記憶將會永遠存留在每個足球愛好者的心中，安息吧，球王比利。」

而巴西足球巨星內馬爾（Neymar）則是放上了一張比利戴上皇冠的黑白照片，並留言表示，「在比利之前，10號只是一個數字，這是在我生命中某處讀過的一句話，但這句話並不完美，我會說在比利之前，足球就只是一項運動，但他改變了一切，把足球變成藝術、娛樂，他為窮人、黑人發聲，還為巴西提升了名聲，足球和巴西能夠提高它們的地位，必須感謝國王！即使他走了，但他的魔力仍將永遠存在，比利將是永恆的。」

比利 C羅 國王

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