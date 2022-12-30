足球／比利病逝舉國哀悼三天 巴西總統：偉大愛國者

巴西球王比利在與疾病對抗多時後，今天凌晨因為結腸癌導致的多重器官衰竭病逝，享壽82歲，而比利的葬禮預計在巴西時間下周一、二舉行，他的棺木在下葬前將會一路穿越他足球生涯起點桑托斯的街道接受巴西人民的哀悼，而巴西總統波索納洛（Jair Bolsonaro）也在今天宣布全國哀悼三天，並以「偉大的愛國者」來形容生涯三度率領巴西奪冠的比利。

出生於1940年的比利，儘管家境清寒讓他年幼時只能赤著腳踢球，不過當他15歲加入桑托斯的球隊後，很快就在足球場上展現光彩，16歲時就已經成為巴西國家隊的先發球員，而他足球生涯帶領巴西國家隊三度高捧大力神盃，被認為是將巴西足球帶向國際並奠定其地位的傳奇球星。

在1977年宣布退役後，比利不僅獲得英國女王伊麗莎白二世封為爵士，在造訪美國北美洲推廣足球運動時，前美國總統雷根甚至在與他握手時曾表示，「我是美國總統雷根，但你不需要介紹自己是誰，因為在這裡的所有人都知道比利是誰。」展現出比利在足壇甚至是跨國界的影響力。

比利在2000年也獲得國際足總給予世紀最佳球員的稱號，不過隔年也傳出罹患結腸癌，讓他過去幾年來一直在與病魔奮戰，在今年卡達世足賽期間比利也傳出身體狀況惡化被轉至臨終病房，並在今天凌晨因多重器官衰竭病逝，享壽82歲。

對於巴西足球史上最偉大的球員辭世，巴西總統波索納洛也宣布舉國哀悼3天，並以一名最偉大的公民與愛國者來形容比利的豐功偉業，「因為無論他走到哪裡，都能提升巴西的名聲。」