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足球／巴西球王比利辭世 享壽82歲

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足球／巴西球王比利辭世 享壽82歲

中央社／ 聖保羅29日綜合外電報導
比利。 切爾西粉絲臉書
比利。 切爾西粉絲臉書

美聯社報導，曾3度獲得世界盃冠軍的巴西球王比利（Pele）今天辭世，享壽82歲。

先前比利癌症日益惡化，腎臟和心臟問題也每況愈下。他的兒子在平安夜趕到醫院，說要給病榻上的父親力量。

比利是許多人心目中史上最偉大的足球員。他住院後收到許多為他打氣的訊息，連法國當家球星姆巴佩（Kylian Mbappe）都呼籲球迷一起「為球王禱告」。

巴西球王比利辭世享壽82歲 眾球星發文哀悼

家屬今天表示，巴西球王比利已經辭世，享壽82歲。比利曾3度贏得世界盃冠軍，咸認他是足壇史上最偉大的球員，當今球星姆巴佩、梅西、內馬爾、C羅等人隨即發文哀悼。

路透社報導，比利（Pele）接受治療的聖保羅愛因斯坦醫院（Albert Einstein hospital）表示，比利於下午3時27分辭世，死因為大腸癌惡化導致的多重器官衰竭。

法新社報導，比利的女兒凱莉（Kely Nascimento）在社群媒體Instagram上寫道：「我們無限愛您，安息吧。」

比利死訊公布後不久，巴黎聖傑曼隊法國籍球星姆巴佩（Kylian Mbappe）隨即推文：「足球之王離我們而去，但他的傳奇將永垂不朽，RIP球王。」

甫奪得世界盃冠軍的阿根廷球星梅西（LionelMessi）推文：「願比利安息。」

巴西球星內馬爾（Neymar）表示，比利「把足球變成一門藝術」。葡萄牙球星「C羅」羅納度（CristianoRonaldo）讚譽比利啟發數以百萬計的人。

比利1940年10月23日在巴西東南部特雷斯科拉松伊斯（Tres Coracoes）出生，本名納西門托（EdsonArantes do Nascimento），小時候曾在街上賣花生，幫助赤貧的家人度日，隨後躍升現代史上最偉大、最知名的運動員之一。

他曾在1958、1962、1970年3度奪得世界盃冠軍，是史上唯一一位達此成就的足球員，1999年獲國際奧林匹克委員會（International Olympic Committee）選為世紀運動員。

比利在1977年退役前，進球超過1000顆，職業生涯為體壇津津樂道。

近年來他的健康每況愈下，罹患腎臟問題和大腸癌，並於2021年9月因大腸癌接受手術，接著進行化療。

比利近照。 美聯社
比利近照。 美聯社
比利帶領巴西隊奪冠。 美聯社
比利帶領巴西隊奪冠。 美聯社
比利年輕時踢球模樣。 法新社
比利年輕時踢球模樣。 法新社
比利領獎。 法新社
比利領獎。 法新社

比利 姆巴佩

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