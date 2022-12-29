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網球／爭澳網第10冠 約克維奇：忘不了曾被驅逐會向前看

中央社／ 阿得雷德29日綜合外電報導
塞爾維亞網球名將約克維奇。 路透社
塞爾維亞網球名將約克維奇。 路透社

塞爾維亞網球名將約克維奇今天說，永遠不會忘記自己曾被逐出澳洲，但現在是向前看的時候。約克維奇已抵達澳洲，將參加下月開打的澳洲網球公開賽（AustralianOpen）。

法新社報導，約克維奇（Novak Djokovic）於27日抵達澳洲，準備爭奪生涯第22座大滿貫賽單打冠軍。近1年前，9屆澳網冠軍約克維奇因拒絕接種COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗，在比賽前遭拘留並驅逐出境。

約克維奇原本被禁止入境3年，但澳洲之後取消旅客出示疫苗接種證明的規定，坎培拉（Canberra）當局上個月也確認不會再禁止約克維奇入境。

約克維奇在阿得雷德國際網賽（AdelaideInternational）登場前的公開發言中表示，上次的經驗是「我從未經歷過的事情，希望再也不會發生。這對我來說是一次寶貴的人生經歷，而且很難忘懷，但現在我必須繼續前進」。

他說道：「我才剛到（澳洲）2天，從飯店、機場的人，比賽相關的人和俱樂部的人，大家都很友善，也對我非常好，所以現在一切都很棒。」

約克維奇缺席今年4場大滿貫賽的其中2場。他因不願接種疫苗，也被迫缺席美國網球公開賽（USOpen）。

儘管已經35歲，約克維奇相信自己仍有能力角逐更多大滿貫賽金盃，「我知道自己需要做什麼，才能與他們（其他選手）一較高下」。

他還說：「我在澳洲土地體驗的美好回憶和經歷，提供我許多正面情緒和信念，讓我相信自己能再次做到，我能走得更遠。」

Novak Djokovic 澳網 約克維奇

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