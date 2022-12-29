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高球／中國信託高球邀請賽首輪 洪玉霖獨居領先

中央社／ 台北29日電

台灣高球選手洪玉霖今天在2022中國信託高球邀請賽首輪打出低於標準1桿的71桿，獨居領先，而旅日好手盧曉晴、吳佳晏繳出73桿，暫時並列第2。

總獎金新台幣500萬元的中國信託邀請賽今天在高雄高爾夫俱樂部登場，賽事為3回合、54洞。

洪玉霖首輪抓下2鳥、吞1柏忌，揮出71桿，也是64名參賽選手中，唯一打出紅字成績的選手，以2桿的優勢，獨居領先。

對於首輪的表現，洪玉霖則相當滿意，她說：「因為這球場不好打，今天保帕、推桿都有推進並把握住，要有耐性。」

吳佳晏上週剛贏得台灣大哥大公開賽冠軍，今天射下2鳥，吞1柏忌，外加1記雙柏忌，以73桿繳卡，與盧曉晴、張靖翎暫時並列第2，

吳佳晏認為，整體發揮地不錯，她還特別提到高雄球場最大挑戰是打上果嶺那桿與果嶺的推桿，她也分享策略，盡量以低滾球讓球能跳上果嶺，但因果嶺速度很快，推桿準度極具挑戰。

盧曉晴 高爾夫

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