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世足／難忘冠軍賽落敗 姆巴佩：過不了這個檻

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導

因卡達世界盃暫停的法甲足球聯賽恢復舉辦，但法國球星姆巴佩（Kylian Mbappe）在冠軍戰失利的心碎還沒恢復，雖然今天靠著他的12碼罰球，巴黎聖日耳曼隊（PSG）才贏球，但他說：「我永遠沒法過這道檻。」

巴黎聖日耳曼以2：1擊敗史特拉斯堡，拿下復賽首勝，此戰梅西（Lionel Messi）並未出賽，不過內馬爾在第13分鐘就利用自由球幫助隊友破門，第95分鐘姆巴佩製造12碼罰球機會，並操刀完成絕殺。

10天前姆巴佩在世足賽冠軍戰繳出帽子戲法，然而法國隊最終在PK戰輸給阿根廷，姆巴佩今天賽後表示，這段時間並不好受，「我認為永遠難以撫平世界盃輸球的傷痛。」

不過姆巴佩告訴PSG的教練和隊友，法國隊的失敗與他們無關，世足賽結束後也跟梅西聊過，「我當面祝賀他，這一冠是他畢生夢想，當然對我來說也是，只可惜我失敗了。」

跟世界盃相比，姆巴佩表示在法甲的罰球壓力也很大，只不過情緒不同，「今天的罰球能確定帶給球隊勝利，但世足賽時還不能確定，所以有些不同。」這一勝至少讓姆巴佩心理上好過一點，「重回巴黎聖日耳曼是新的開始，我決心將所有獎盃帶回球隊。」

內馬爾今天雖然幫助球隊先馳得點，卻在下半場開踢後，接連因為在帶球時打中對方臉部以及假摔，一下領到2張黃牌，累積成紅牌，被罰退場。

姆巴佩 世足賽 梅西

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