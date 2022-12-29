高球／中信邀請賽今開打 果嶺狀態好球員直呼難度提升

2022中國信託邀請賽今天在高雄高爾夫俱樂部開打，共64位女子高球手齊聚一堂爭奪后冠與100萬元的冠軍獎金，在首輪賽事打完後，選手也給予球場高度評價，中國信託贊助好手侯羽桑就表示，相隔3年再度來到高雄高爾夫俱樂部參賽，果嶺狀況非常好、速度快，也增添了比賽難度。

中國信託自2012年起連續11年舉辦女子高爾夫賽事，今年首度移師到高雄高爾夫俱樂部舉行，高雄高爾夫俱樂部理事長陳建甫也以東道主身分，歡迎64位高球好手，並透露早在1976年中國信託就曾在此場地舉辦過「第二屆中國信託盃國際高爾夫隊際錦標賽」。

對於43年後雙方再度合作，陳建甫也看到中國信託對於賽事的高度投入，光是場勘就來了好幾次，對果嶺速度、長草的長度、距離設定都有要求，雙方攜手打造具國際水準、高難度的比賽環境，磨練年輕選手接軌國際，共同推動國內高爾夫運動發展。

在今天的首輪賽事打完後，由洪玉霖以71（－1）桿暫居領先，也是首輪唯一以低於標準桿成績繳卡的選手，中信贊助選手盧曉晴則是以2桿之差緊追在後，旅美好手程思嘉、侯羽薔與林子涵等人也都排名在前25名。

至於日前通過LPGA資格考系列賽取得明年參賽權的侯羽桑，首輪則是以並列第42名成績繳卡，她表示這次回來希望能好好享受在台灣的時間，不管在身心靈上都做好調整，為明年賽季做準備，談到個人首輪表現她則直言並不滿意，「因為出現很多不該有的失誤，也會稍作調整為明天準備。」

對於今年中信邀請賽移師高雄高爾夫俱樂部舉行，侯羽桑也透露這是她繼2019年的高雄女子公開賽後，再一次來到這個球場比賽，相較於3年前，今年球場果嶺狀況好非常多，比賽時果嶺速度也蠻快的，對於選手來說，球場難度也因此提高。