從北京冬奧到卡達世足 梅西捧盃封神為2022體壇寫完美句點

即將告別2022年之際，本報統整今年國際大賽，帶大家回顧精彩的2022年體壇！首先是二月的北京冬奧，挪威連兩屆稱霸冬奧獎牌榜、中美混血滑雪少女谷愛凌的光速爆紅等焦點；接著是在英格蘭主辦的女足歐國盃，英女將以絕殺、把隊史歐國首冠留在家；最後由卡達世足收尾，令人感動的阿根廷球王梅西封神。

北京冬奧開啟2022年

2022年即將過去，世界體壇揮別疫情陰霾，帶來各式精彩的賽事。過往體育世界賽事安排相當穩定，最大焦點、同為偶數年的男子世足與夏季奧運會錯開，故不會出現冬奧與男子世足同年的情形，恰好因為疫情延期舉辦，加上女足歐國盃，通通齊聚2022年，本報將由時間線介紹這3個世界級大賽。

首先是二月的北京冬奧，據《歐洲新聞網》報導，雖然場外因素紛紛擾擾，包含人權議題、人造雪反環保、過嚴的疫情措施等，但本屆仍留下眾多經典畫面。挪威靠冬季雙項競速的選手柏伊弟（哥哥也是本屆出戰的好手）閃耀全場，柏伊弟帶走四金一銅，幫助挪威代表團以16金、8銀、13銅，連兩屆穩坐冬奧獎牌榜第一。

另外，地主中國也在收官日前一天、成功在獎牌榜超車美國，他們靠著雙人自由花滑搭檔隋文靜與韓聰留下金牌，以9金寫下中國單屆歷史最多，搶佔獎牌榜第三名。其中，天才自由滑雪少女谷愛凌也扮演重要角色，這位中美混血超新星選擇代表中國，她在女子自由滑雪大跳台跟半管都拿到金牌，總計個人2金1銀，成為史上首位單屆3獎牌的自由滑雪選手，不到20歲的她獲得中國粉絲喜愛，迅速爆紅、商業價值巨大。

英格蘭女足隊史首冠

有新星竄起、卻也有超新星遺憾，俄羅斯花滑天才少女K寶（Kamila Valieva）遇到禁藥醜聞案，不到16歲的K寶從2021年花滑大獎賽俄羅斯站開始竄紅，但歷經禁賽與申訴會，雖然最終國際體育仲裁庭判決是誤食、可復賽，但身心狀態深受影響的K寶大失水準、顆粒無收，K寶的禁藥案也是冬奧期間最大的新聞。

再來是夏季在英格蘭主辦的女足歐國盃，原訂於2021年舉行的女歐國盃受到疫情攪局，延到今年夏天。地主英格蘭女將一路披荊斬棘，在決賽遇上歐洲女足霸主：德國女足，德女足在過往12屆女足歐國收下8冠，只要踢進決賽就不會輸，而英女足最終靠著小將克蘿伊凱莉在延長賽的絕殺球，以2:1擊垮霸主德軍，在主場留下隊史首冠，讓「足球回家」（英格蘭男女足都高喊的口號）。

卡達世足梅西封球王

2022年收尾的是關注度等同於夏季奧運的男足世界盃，卡達世足也替全球體壇帶來諸多精彩回憶，最激動人心必然是阿根廷超級球星梅西終於加冕成王，阿根廷在決賽與衛冕軍法國上演史詩級大亂鬥，雙方3：3踢到點球大戰才分勝負，梅西喜獲個人榮譽中最難的世足冠軍，成功追上傳奇前輩比利與馬拉杜納的腳步、登基球王。

而卡達世足也令亞洲球迷相當興奮，除了又回到亞洲主辦之外（故出現史上最多亞足聯國家隊參加正賽的紀錄：6隊），亞洲證明足球實力不能被小覷，日本、澳洲、南韓攜手殺進16強，寫下史上最多亞足聯隊伍進軍16強的紀錄。其中最可惜的是與季軍克羅埃西亞鑿戰到點球大戰、才落敗的日本隊，而日前日本足協也宣布，續約本屆名帥森保一到2026年世足，盼他再帶領藍武士衝擊8強。

網壇名將退役留遺憾

2022年同樣是留下許多遺憾的時候，男子網壇三巨頭之一的瑞士名將「費爸」費德勒，在台灣時間9月25日宣布退役，已沒有機會再推高自己的大滿貫冠軍紀錄，會以20座落後於另外兩大巨頭「蠻牛」納達爾與「喬帥」喬科維奇，未來球迷也看不到網壇再現「費納決」或「費喬戰」。

另一方面來說，費爸至少是拼戰到41歲才掛靴，今年台灣時間3月23日的女子網壇傳出震撼彈：澳洲球后巴蒂年僅25歲就退休，巴蒂的急流勇退太過驚人、也可惜，不只因為還在巔峰年紀，她去年才剛拿下溫網女單冠軍，今年年初在家鄉澳網也帶走女單冠軍，在戰國時代的女網世界稱得上是一方之霸。巴蒂坦言退役是自己已失去動力，她感謝網球帶給自己的生命旅程，但她勇敢的個性，會在自評無法配上高水準賽事時，翩然離去。

【更多精采內容，詳見 】