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世界上最奇怪足球賽！一方球員全躺下比賽 難道是中邪了？

聯合新聞網／ 綜合報導
足球場上，突然有一方全部躺下，讓對手輕鬆得分。 擷圖自畫面
足球場上，突然有一方全部躺下，讓對手輕鬆得分。 擷圖自畫面

看過世界盃足球賽，每一場各國球員都是全力以赴爭取勝利，時時出現激烈競爭場面，然而，在南非卻出現一場超有趣的詭異球賽，領先的一方球員在進入傷停補時階段，突然全體躺下，讓對手輕鬆得分，難道是中邪了？該段視頻在網路上流傳，吸引近百萬人關注，怎麼也想像不到會有人如此踢球，不過，報導指出，「這是傳統！」

這是南非業餘足球聯賽一場賽事出現的畫面，由於領先的一方已3：0領先，比賽確定可以獲勝下，進入傷停補時，領先球隊球員踢球到一半突然躺下，接著像骨牌效應一樣，該隊全部球員都一一躺下，只剩守門員一人站著，至於落後一方在對方都躺下，無人防守情況，輕鬆攻進一球，但最終仍以1：3落敗。

據報導指出，這是南非業餘足球的傳統，主要為了向聯賽創辦人致敬；該聯賽創辦人倡導要讓所有人享受足球的樂趣，因此確定贏球一方，都會以放棄防守方式，讓對方也能進球，感受進球的喜悅，守門員被進球後，還是一臉樂呵呵。

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