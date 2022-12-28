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高球／英雄出少年！17歲小將富邦長春賽取得領先
TSPGA台灣長春職業高爾夫巡迴賽全年獎金最高的壓軸大賽「2022富邦長春公開賽」今天點燃戰火，首日賽程上演「英雄出少年」戲碼，富邦金控贊助的17歲業餘小將陳季群，靠5鳥2柏忌繳出全場最佳的69（-3）桿，以2桿之差領先並列第2的3名長春選手盧建順、蔡啟煌與呂文德。
陳季群現在還是高三生，他自評今天推桿的臨場表現相當不錯，靠推桿救回了不少「帕」，包括難度極高的老淡水球場最後一洞。
陳季群在整天全場只出現一隻小鳥的第18洞，開球後小白球掉進球道中間的待修復區，免罰桿拋球後，第2桿因為進攻果嶺的角度被果嶺前的大樹擋到，劈起桿距離不夠掉進果嶺前的長草，第3桿切到洞口旁8呎處，第4桿順利推進洞，漂亮「保帕」；他另外也在第8洞的果嶺面對長達45呎的長推桿，藝高人膽大地直接打到旗桿進洞，再抓一隻小鳥。
已經確定獲得美國休士頓大學高爾夫獎學金的陳季群，明年夏天將前往美國入學，繼續在臥虎藏龍的美國NCAA大學高球聯賽中自我提升。
今天剛好歡度63歲生日的我國旅日長春職業名將盧建順，首輪第3洞雖然吞下柏忌，但隨即穩住陣腳，終場順利以71（-1）桿開出紅盤，並與蔡啟煌及呂文德成為首日表現最佳的職業選手。
盧建順表示，今天感覺果嶺推桿有些快，「今天的戰術就是儘量讓自己少打一些柏忌，不過明天可能就要『殺』一點。」
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